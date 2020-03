Final Four keretein belül dőlhet el a BL és az EL is

Az egyik lehetséges forgatókönyv szerint négy csapatos döntőket rendeznek majd.

Az AS beszámolója szerint az UEFA-nál fontolgatják, hogy a legjobb négy között egy gyorsított, “Final Four” rendszerben rendezzék az idei Bajnokok Ligáját és Európa Ligát – a kihívás azonban ezelőtt még az, hogy a nyolcaddöntőket és a negyeddöntőket meg tudják szervezni.

A koronavírus terjedése az európai labdarúgást is teljesen leállította, és a bajnokságok ideiglenes felfüggesztése a legrangosabb európai tornák lebonyolítása előtt is kihívásokat állít.

A spanyol AS napilap értesülései szerint az UEFA-nál asztalon van egy olyan lehetőség is a és az végső szakaszainak megrendezése kapcsán, hogy a két torna döntőjének helyszínét biztosító városban, Isztambulban és Gdanskban rendezzenek majd egy négy nap alatt lezajló Final Four döntőt.

Azonban jelenleg még nem is a torna vége, hanem a jelenleg félbemaradt nyolcaddöntők lebonyolítása, azután pedig a negyeddöntők sorsolása és lejátszása is kihívást jelent az UEFA illetve a résztvevő klubok számára.

Az AS riportja szerint a negyeddöntők minden bizonnyal egy meccsen fognak eldőlni a korábbi oda-visszavágós rendszer helyett, a meccsek helyszíne pedig vagy semleges stadion lesz, vagy sorsolással dől el, hogy melyik csapat játszhat majd hazai pályán.

Ugyanakkor az európai tornák és bajnokságok azon dolgoznak, hogy a naptárakat a lehető legoptimálisabban rendezzék át, azonban nyáron az UEFA-nak meg kellene szerveznie az Európa-bajnokságot is, ami a klubfociban keletkező csúszások miatt elképzelhető, hogy 2021 nyarára tolódik majd.

Ehhez a döntéshez azonban a FIFA beleegyezésére is szükség lesz, mert ez a 2021-es FIFA Klubvilágbajnokság versenynaptárának kavarhat majd be.

Az UEFA tagországainak képviselői március 17-én, kedden üléseznek majd, amikor valószínűleg sok olyan dolog körvonalazódik majd pontosabban, ami egyelőre csak bizonytalanul lóg a levegőben.

