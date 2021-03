Film készül Robby Baggio életéről

A Netflix bemutatta Robby Baggio életéről szóló dokumentumfilm trailerét.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A film angolul, BAGGIO: The divine ponytail címmel fog debütálni a Netflixen, amely magyarul annyit tesz, hogy Baggio: az Isteni lófarok, utalva a híres hajviseletére. Jó eséllyel a magyar címe nem ez lesz a filmnek...

There is a generation of people who were raised by Football Italia who are going to be *very* into this...



BAGGIO: THE DIVINE PONYTAIL, coming to Netflix 26 May. pic.twitter.com/jVMhbVm7ko