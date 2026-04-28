Új sárgalap szabállyal érkezik a vb

Miért van szükség a változtatásra?

A 2026-os világbajnokság formátuma alapjaiban változik meg. A korábbi 32 helyett 48 válogatott vesz részt a tornán, ami több mérkőzést és egy teljesen új kieséses kört, a legjobb 32 fordulóját is magával hozza. Emiatt a döntőbe jutáshoz immár nem hét, hanem nyolc mérkőzést kell megvívniuk a csapatoknak.

A meccsszám növekedésével arányosan nőtt volna a kockázata annak is, hogy a kulcsjátékosok sárga lapok felhalmozódása miatt kényszerüljenek az oldalvonal mellé a torna legizgalmasabb szakaszában. A nemzeti szövetségek és a szövetségi kapitányok kérésére a FIFA ezért egy második amnesztiát tervez beiktatni.

Hogyan működik majd az új rendszer?

A javaslat értelmében a lapokat nem egyszer, hanem kétszer törölnék a torna során. Az első törlés a csoportkör lezárultával történne meg, ekkor minden olyan sárga lap semmissé válik, amely addig nem vont maga után automatikus eltiltást. A második törlés a negyeddöntők után következne, így ismét tiszta lappal indulhatnak azok a játékosok, akik a legjobb 32, a legjobb 16 és a negyeddöntő során összesen csak egyetlen sárga lapot gyűjtöttek be.

A FIFA célja ezzel egyértelmű: elkerülni, hogy a világbajnokság döntő szakaszát eltiltási hullám árnyékolja be, és biztosítani, hogy a legjobb futballisták ott lehessenek a pályán a legfontosabb pillanatokban.

Döntés Vancouverben

A szabálymódosítást a FIFA Tanács mai, vancouveri ülésén tárgyalják meg. A The Athletic információi szerint a jóváhagyás szinte borítékolható, mivel a testület hajlamos engedni a szakmai szempontoknak.

„A FIFA szándéka a játékosok védelme és annak megakadályozása, hogy a világbajnokság döntő szakaszait eltiltások sorozata árnyékolja be” – áll a javaslat indoklásában.

A 2026-os világbajnokság, melynek az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont, június 11-én veszi kezdetét. A torna fináléját július 19-én rendezik a New Jersey-i MetLife Stadiumban. Az új fegyelmi szabályozás révén minden esély megvan rá, hogy a döntőben valóban a két legjobb keret nézzen farkasszemet egymással, hiányzó kulcsemberek nélkül.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.