Ferenczi János marad a Debrecennél

A következő szezonban is a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Debrecent erősíti majd Ferenczi János, a klub saját nevelésű játékosa, aki egész karrierjét a hajdúsági együttesnél töltötte.

A klub hivatalos honlapja csütörtökön arról számolt be, hogy a 33 éves futballista szerződése automatikusan egy évvel meghosszabbodik.

Ferenczi 2011-ben, a Vasas elleni bajnoki mérkőzésen debütált a felnőttek között, azóta alapemberré vált, több mint 200 élvonalbeli meccsen lépett pályára, amivel a klub örökranglistájának kilencedik helyén áll.

"Óriási megtiszteltetés, hogy továbbra is számít rám a klub, és pozitívan állt a hosszabbításhoz. Ennyi év után is szeretném tovább segíteni a csapatot, és remélem, a többiekkel együtt örömteli pillanatokat tudunk szerezni a szurkolóknak. Bízom abban, hogy ezzel a klubhűséggel példát tudok mutatni a fiatalabb játékosok számára is" - nyilatkozta kétszeres válogatott játékos.