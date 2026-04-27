Orbán Levente

„Most érzem a legnehezebb falatnak" – az Újpest vethet véget a Ferencváros bajnoki versenyfutásának

Ferencvárosi TC
Újpest FC
ETO FC Győr

Az M4 Sport stúdiójában a korábbi magyar válogatott Simek Péter elmondta, lát esélyt arra, hogy az Újpest „elkapja a Fradit", gyakorlatilag bebiztosítva az ETO FC bajnoki címét.

Eldöntheti a bajnoki cím sorsát az Újpest

A magyar bajnokság 2025-26-os kiírása egészen az utolsó fordulóig tartogat izgalmakat, ugyanis a bajnoki cím sorsa is könnyen lehet, hogy a végső mérkőzésen fog eldőlni. Két fordulóval a vége előtt az ETO FC mindössze egy ponttal áll a Ferencváros csapata előtt, egyik csapatnak sem fér bele semmilyen hiba. 

Az utolsó előtti mérkőzésen a Fradi az örökös rivális Újpest otthonában lép pályára, a korábbi magyar válogatott Simek Péter szerint a hazaiak képesek borsot törni a zöld-fehérek orra alá:

„Az Újpestet érzem annyira erősnek itt az elmúlt időszakban, hogy most lehet sansz a Fradi ellen"

Bármilyen pontvesztés végzetes lehet

A szakértő azt is hangsúlyozta, amennyiben a Ferencváros nem hozza el a három pontot az Újpest otthonából, véget érhet a hét szezon óta tartó hegemóniája:

„Ha már döntetlent ér el az Újpest a Fradi ellen, (...) azzal már nyilván nagyban segíti a Győr esetleges bajnoki címét"

A történelmi rivalizálás mellett a vasárnapi összecsapás így hatalmas téttel jár a bajnoki cím sorsát illetően is, egy döntetlen vagy újpesti győzelem esetén karnyújtásnyira kerülhet az ETO FC a trófeához. 

Forrás: M4 Sport - Facebook

