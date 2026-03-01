Az első perctől hatalmas mezőnyfölényben futballozott az esélyesebb Ferencváros, amely teljesen beszorította az ellenfelét. Csak az volt a kérdés, meddig bírja a nyomást a vendég együttes, amely aztán a szervezett védekezésének köszönhetően a szünetig nem kapott gólt, igaz ehhez szüksége volt kapusa két bravúrjára és nagy adag szerencsére is, mivel Kovacevic lövése a keresztlécen csattant, míg Szalai fejese a bal kapufát találta el. A zöld-fehérek fölényét mutatta a majdnem nyolcvanszázalékos labdabirtoklás és a 13-0-s szögletarány.

A második játékrész ott folytatódott, ahol az első abbamaradt: tíz perc alatt három nagy védést mutatott be Juhász, aki egyszer a keresztléc is kisegített, egy újabb alkalommal pedig Kovecevic lesről talált be. A kihagyott lehetőségek megbosszulták magukat, ugyanis egy barcikai ellentámadás végén a csereként beállt Könyves szép gólt lőtt a hosszú sarokba, miután a 16-os bal oldalán kicselezte Raemaekerst.

Hátrányban megtört az FTC lendülete, mert bár a zöld-fehérek irányítottak, de a helyzetek már elmaradtak, sőt, a sereghajtó majdnem megduplázta az előnyét, Radkowski fejesénél Gróf helyett a keresztléc "hárított".

A Ferencváros meddő mezőnyfölénye a hajrában góllá érett egy büntetőnek köszönhetően, melyet ugyan kihagyott Kovacevic, de a kipattanót már értékesítette. A hatperces hosszabbítást nem bírta ki az ismét nagy nyomás alatt futballozó barcikai gárda, ugyanis Levi közeli lövése eldöntötte a három pont sorsát.

A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben, míg a vendégek sorozatban negyedik kudarcukkal még reménytelenebb helyzetbe kerültek, mert már 12 pont választja el őket a bennmaradást jelentő tizedik helyezettől.

A másik vasárnapi találkozón a kiesés elöl menekülő Nyíregyháza 2-1-re nyert a Puskás Akadémia otthonában, így előre lépett a kilencedik helyre.

Eredmény, NB I, 24. forduló:

A mérkőzés összefoglalója:

Ferencváros-Kolorcity Kazincbarcika SC 2-1

gólszerzők: Kovacevic (87.), Levi (94.), illetve Könyves (60.)





