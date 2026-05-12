A Global Fradi és a Ferenváros Foci 1899 Instagram-oldalak információi szerint a Ferencváros szerződtetni szeretné a Zalaegerszeg immár magyar válogatott kerettag csapatkapitányát, Szendrei Norbertet.

Szendrei remek idei teljesítménye nemcsak Marco Rossi figyelmét keltette fel, hanem a Ferencvárosét is, akiknek a magyarszabály miatt szükségük van további magyar játékosokra.

Úgy tudjuk, hogy nem Szendrei az egyetlen, akit a zalai klubtól figyelemmel kísér a Ferencváros.

Szendreit 2027-ig köti szerződés a Zalaegerszeghez, piaci értékét a mértékadó Transfermarkt 400 ezer euróra taksálja, bár a magyarszabály miatt valószínűleg ennél többet kellene fizetnie a Ferencvárosnak a jobb oldali szélső játékjogáért a nyári átigazolási időszakban.

