Kövesd élőben a Ferencváros Rapid Wien elleni mérkőzését!

A Ferencváros hétfőn 15 órától második felkészülési mérkőzését játssza a spanyolországi La Mangában. A Fradi ellenfele ezúttal a bécsi zöld-fehér csapat, azaz a Rapid Wien lesz.

A Ferencváros-Rapid Wien mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted. 

A Ferencváros kezdőcsapata:


Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar bajnok szombaton lejátszotta első felkészülési mérközését a Murcia tartománybeli La Mangában, a kilencedik kerületi klub 2-0-s vereséget szenvedett a német másodosztályú Holstein Kiel ellen

