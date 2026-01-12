Kövesd élőben a Ferencváros Rapid Wien elleni mérkőzését!

A Ferencváros-Rapid Wien mérkőzés alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.
A Ferencváros kezdőcsapata:
Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a magyar bajnok szombaton lejátszotta első felkészülési mérközését a Murcia tartománybeli La Mangában, a kilencedik kerületi klub 2-0-s vereséget szenvedett a német másodosztályú Holstein Kiel ellen.
Barátságos klub mérközések 1
FC Midtjylland
MID
Ferencvárosi TC
FTC
Barátságos klub mérközések 1
Rapid Wien
RAP
First Vienna FC
FVI
