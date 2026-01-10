Videó: Gróf Dávid hatalmas potyája pecsételte meg a Fradi sorsát, kikapott a magyar bajnok

A Fradi lejátszotta első felkészülési mérkőzését a spanyolországi edzőtáborban. A magyar bajnok végzete a németek csatárja, Phil Harres volt, aki a 35. és a 84. percben is betalált.

Harres első gólját egy jobb oldali beadás utáni fejesből szerezte meg, a 23 éves támadó a második gólnál pedig egy kapu előtti kavarodás után talált be, Gróf Dávid hibája után csak az üres kapuba kellett bepofoznia a labdát.

A Ferencváros legközelebb hétfőn 14 órakor lép pályára, akkor a Rapid Wien lesz a zöld-fehérek ellenfele.