Gruber Zsombor Ferencvárosfradi.hu
Kovács Attila

Videó: Gróf Dávid hatalmas potyája pecsételte meg a Fradi sorsát, kikapott a magyar bajnok

A Ferencváros 2-0-s vereséget szenvedett a német másodosztályú Holtstein Kieltől felkészülési mérkőzésen. A találkozó második gólja igencsak komikus körülmények között született meg. Mutatjuk a gólokat.

A Fradi lejátszotta első felkészülési mérkőzését a spanyolországi edzőtáborban. A magyar bajnok végzete a németek csatárja, Phil Harres volt, aki a 35. és a 84. percben is betalált.

Harres első gólját egy jobb oldali beadás utáni fejesből szerezte meg, a 23 éves támadó a második gólnál pedig egy kapu előtti kavarodás után talált be, Gróf Dávid hibája után csak az üres kapuba kellett bepofoznia a labdát. 

Harres első gólját ITT, második gólját pedig IDE KATTINTVA nézheted vissza.

A mérkőzés szöveges összefoglalóját pedig IDE KATTINTVA találod meg. 

A Ferencváros legközelebb hétfőn 14 órakor lép pályára, akkor a Rapid Wien lesz a zöld-fehérek ellenfele. 

Barátságos klub mérközések 1
Rapid Wien crest
Rapid Wien
RAP
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default
Hirdetés
0