FTC - RangersNemzeti Sport
Szabó Kristóf

Hiába a Fradi-bravúr, őrült meccsel tettek keresztbe nekünk a románok

Minden európai forduló után frissül az UEFA-koefficiens rangsora, és hiába győzött a Fradi a skót Glasgow Rangers ellen, nem változott Magyarország 23. helyezése a táblázaton, nem tudtuk megelőzni a románokat - írja a csakfoci.

Mint ismert, a ferencvárosiak ugyan megverték skót ellenfelüket, és így 0,5 koefficiens ponttal gazdagodtak, a román csapatokat így sem sikerült egyelőre megelőzni. Nehéz dolga is van a Fradinak egyetlen magyar alakulatként, míg Románia két gárdával próbálja a magyarokat maga mögött tartani. 

A románok a két csapatukkal szintén 0,5 pontot gyűjtöttek, mert bár a Konferencialigában a Craiova vereséget szenvedett a cseh Sparta Praha-tól (1-2), a hazája bajnokságában szenvedő bukaresti FCSB 1-3-as hátrányból végül tudott nyerni 4-3-ra az El-ben a holland Feyenoord ellen, ezzel visszaelőzve Magyarországot az UEFA-rangsorban.

Januárban lehet előzni

Legközelebb jövő januárban lehet esély előzni, a Ferencváros akkor a görög Panathinaikosszal találkozik a Groupama Arénában, míg a román vetélytársak közül a FCSB Zágrábba látogat a Dinamo-hoz, a Craiova pedig a görög fővárosba utazik az AEK-hoz.

OTP Bank Liga NB I
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
Debrecen crest
Debrecen
DEB

A cikk megjelenése a Szerencsejáték Zrt. tématámogatásával valósult meg.

Default

Hirdetés

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0