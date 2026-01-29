Goal.com
FerencvárosAttila KISBENEDEK / AFP
C. Kovács Attila

Kövesd élőben a Ferencváros sorsdöntő csatáját az angol gigász ellen!

A Ferencváros a végső győzelemre is esélyes angol Nottingham Forest otthonában zárja az Európa-liga alapszakaszát. Mutatjuk, milyen eredményre van szüksége a Fradinak a legjobb nyolc közé jutáshoz.

A Ferencváros már a hatodik fordulóban bebiztosította, hogy ott lesz az Európa-liga egyenes kiesés szakaszában. A magyar bajnok az utolsó fordulóban azért küzd, hogy bejusson a legjobb nyolc közé, így egyenes ágon a nyolcaddöntőbe kerüljön, és ezzel elkerülje a rájátszás küzdelmeit. 

A Fradinak adott esetben egy pont is elég lehet csütörtök este a Nottingham Forest ellen, de egy győzelem jelentene csak biztos nyolc közé jutást. Egy vereség viszont nagy valószínűséggel azt jelentené, hogy a zöld-fehérek a rájátszásban folytatják februárban.

Mire számíthat a Fradi Nottinghamben?

A Nottingham Forest az előző idényben a hetedik helyen végzett a Premier League-ben, és ebben az idényben ugyan a bajnokságban (17. hely), és az Európa-ligában (16. hely) is gyengélkedik, de a várható pontok tabellája szerint vezetnie kellene a főtáblát, így a zöld-fehérek mindenképpen kemény összecsapásra számíthatnak. 

Az Európa-liga alapszakaszának tabellája.

Európa Liga
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
