A két csapat története ebben az idényben már tartogatott izgalmakat: az augusztusi Bajnokok Ligája selejtezőben a razgradi 0-0 után a Ferencváros otthon 3-0-ra győzött, majd novemberben az Európa-liga-csoportkörben a Fradi 3-1-re nyert a Groupama Arénában.

Ludogorec–Ferencváros 0-0 (augusztus 6.)

Ferencváros-Ludogorec 3-0 (augusztus 12.)

Ferencvros-Ludogorec 3-1 (november 6.)

A Ferencváros kedvező előjelekkel várja az odavágót, de...

Most azonban a tét minden eddiginél nagyobb: a legjobb 16 közé jutás, és a párharc két mérkőzésen dől el. A továbbjutóra a nyolcaddöntőben a FC Porto vagy a SC Braga vár.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerdán több mint 20 centiméter hó esett Razgrad városában, így kétségessé vált, hogy meg tudják-e rendezni a mérkőzést.

Robbie Keane sajtótájékoztatója a Ludogorec elleni mérkőzés előtt:





