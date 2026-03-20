A nemzetközi futballban ritkán beszélnek magyar sikertörténetről számok nyelvén. A Ferencváros idei európai szereplése azonban pontosan ilyen: nem hangzatos jelzők, hanem kemény adatok rajzolják ki, hová jutott a klub – és vele együtt a magyar futball.

A zöld-fehérek összesen 19,40 millió eurót kerestek az európai kupaporondon. Ez az összeg első ránézésre is tekintélyt parancsoló, de igazán akkor nyer jelentőséget, ha a hazai viszonyokhoz mérjük. Magyarországon ez a nagyságrend már nem kiegészítő bevétel, hanem olyan pénzügyi alap, amely évekre meghatározhatja egy klub mozgásterét. A Bajnokok Ligája playoffköréért járó 4,29 millió euró és az Európa-liga főtábláért kapott 4,31 millió csak az alapot jelentette; erre épültek rá a teljesítményalapú bónuszok, a pontokért és a továbbjutásért járó díjak. A végeredmény egy olyan bevétel, amely nemcsak a jelent jutalmazza, hanem a jövőt is formálja.

Ez a jövő azonban nem kizárólag klubszinten értelmezhető. A Ferencváros ugyanis az idei szezonban ismét egyedüli magyar főtáblásként képviselte az országot, és 7,437 koefficiensponttal járult hozzá Magyarország helyezéséhez. Ennek köszönhetően a hazai futball a 24. helyről a 22.-re lépett előre az UEFA rangsorában, megelőzve többek között Szerbiát és Romániát. A kontraszt különösen éles, ha mellé tesszük, hogy más országok három csapattal sem értek el lényegesen jobb eredményt. A Fradi teljesítménye így egyszerre dicséret és figyelmeztetés: miközben a csúcs működik, az alapok még mindig hiányoznak.

A klub szintjén ugyanakkor már nem beszélhetünk egyszeri kiugrásról. Az idei 17,250 UEFA-pont és az öt év alatt összegyűjtött 51,250-es egyenleg egyértelműen jelzi, hogy a Ferencváros stabil szereplővé vált a nemzetközi porondon. Ez a státusz nemcsak presztízst jelent, hanem kézzelfogható előnyt is: kedvezőbb sorsolásokat, kiemelést a selejtezőkben, és nagyobb esélyt a főtáblára jutásra. Más szóval a Fradi már nem a meglepetéscsapat szerepében tűnik fel, hanem egy kiszámítható, tervezhető európai projektként.

Mindezek fényében óhatatlanul felmerül a kérdés: lehet-e a következő lépcső a Bajnokok Ligája főtáblája? A jelenlegi szabályozás szerint erre létezik egy közvetlen út, ám ez több külső tényező együttállását igényli. A Ferencvárosnak meg kell nyernie a bajnokságot, miközben több riválisának – köztük a Sahtarnak, az Olympiakosznak és a Rangersnek – el kell buknia saját ligájában, és a BL-győztesnek is olyan helyen kell végeznie, amely eleve indulást ér. Ez a forgatókönyv inkább matematikai lehetőség, mint reálisan tervezhető cél, de már az is sokat elárul a klub helyzetéről, hogy egyáltalán beszélhetünk róla.

A Ferencváros idei szereplése túlmutat önmagán: a pénzügyi stabilitás, a sportteljesítmény és a nemzetközi pozíció egymást erősítve emelik a klubot új szintre. Miközben a zöld-fehérek már tartósan magas fokozatra kapcsoltak, a magyar futball egésze egyelőre keresi az utat a felzárkózáshoz.

