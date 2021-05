Fegyelmi indul a Barca ellen Messi programja miatt

Lionel Messi úgy döntött, hogy a rendkívül izgalmas spanyol bajnokság véghajrája előtt csapatépítő összejövetelt tart otthonában - nem csak társai, hanem azok barátnői, feleségei is tiszteletüket tették a világ egyik legjobbjánál.

Nyerj 8 milliót az Unibeten! Válaszolj a BL-meccsekkel kapcsolatos kérdésekre és vidd a milliókat!

A bökkenő csak az, hogy Messi ezzel a grillpartyval akaratlanul is megsértette a spanyol járványügyi előírásokat - a szabályozás értelmében hatnál több személy nem gyülekezhet egy helyen. A Spanyol Labdarúgó-liga (LFP) valószínűleg eljárást fog indítani az ügy miatt.

A katalán csapat tagjai azzal védekeznek, hogy alapból is el vannak szeparálva a külvilágtól, az edzések és meccsek után is csak az élettársaikkal érintkeznek - csakúgy mint most, a kerti összejövetel alkalmával.

A Barca és a Real Madrid négy fordulóval a bajnokság vége előtt pontazonossággal, két egység hátrányban követik az Atletico Madridot.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Real Madrid elleni Chelsea siker jól fizet az Unibeten (2,23).