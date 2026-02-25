Goal.com
BL: élő adásban káromkodta el magát a népszerű magyar kommentátor + videó

Faragó Richárd kommentálta a Sport TV-n az Atalanta–Borussia Dortmund Bajnokok Ligája-rájátszás visszavágóját szerda este. Az ország egyik legjobb sportkommentátorának azonban összeakadt a nyelve a Dortmund egyik támadásánál a találkozó első félidejében, és egy csúnya szó is kiszaladt a száján. Mutatjuk a részleteket.

„Nmecha elindult a mögé kerüléssel, az se sz*r..., rossz!"

– javította gyorsan hibáját Faragó Richárd. 

Az ország egyik legnépszerűbb kommentátora azonban gyorsan visszazökkent a szerepébe, és folytatta:

„Nagyot kellett védenie Carnesecchinek"

– tette hozzá, immáron megnyugodva.

A mérkőzés ezekben a percekben is tart, a találkozó alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.


