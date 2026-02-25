BL: élő adásban káromkodta el magát a népszerű magyar kommentátor + videó

„Nmecha elindult a mögé kerüléssel, az se sz*r..., rossz!"

– javította gyorsan hibáját Faragó Richárd.

Az ország egyik legnépszerűbb kommentátora azonban gyorsan visszazökkent a szerepébe, és folytatta:

„Nagyot kellett védenie Carnesecchinek"

– tette hozzá, immáron megnyugodva.

