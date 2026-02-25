BL: élő adásban káromkodta el magát a népszerű magyar kommentátor + videó

„Nmecha elindult a mögé kerüléssel, az se sz*r..., rossz!"
– javította gyorsan hibáját Faragó Richárd.
Az ország egyik legnépszerűbb kommentátora azonban gyorsan visszazökkent a szerepébe, és folytatta:
„Nagyot kellett védenie Carnesecchinek"
– tette hozzá, immáron megnyugodva.
A mérkőzés ezekben a percekben is tart, a találkozó alakulását IDE KATTINTVA élőben követheted.
Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.
A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is!