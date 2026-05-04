Fàbregas vezetőedzői jövője

A Comóval remek szezont futó vezetőedző neve a hírek szerint felmerült a Chelsea csapatánál, a hírt még az olasz klub elnöke is kommentálta. A Daily Telegraph által készített interjú során is szóba került a Premier League, Fàbregas dicsérte a bajnokság színvonalát:

„A Premier League a világ legjobb bajnoksága. Ebben mindig is teljesen biztos voltam. Játékosként is így éreztem, edzőként és szurkolóként is így érzem. Abban is biztos vagyok, hogy egyszer még vissza fogok térni.”

Sajtóértesülések szerint a Chelsea már a következő szezonra felajánlaná a vezetőedzői posztot Fàbregasnak, a spanyol tréner azonban egyelőre türelmes a továbblépéssel kapcsolatban:

„Jose Mourinho mondta egyszer azt nekem, amikor még a Chelsea-nél voltam játékos: »Még 30 évem van hátra.« Szóval lehet, hogy 10 évig itt leszek a Comonál, de 12–15 év múlva még mindig eljuthatok a Premier League-be. A foci olyan kiszámíthatatlan, egy pillanat alatt minden megváltozhat. Jelenleg ki szeretném élvezni ezt a pillanatot, aztán meglátjuk, mit tartogat a jövő.”

A koronavírus indította be edzői karrierjét

Fàbregas a korára való tekintettel is hosszú edzői karrierrel számolhat, még mindig csak 39 éves, a beszélgetés során a játékoskarrierje végéről is megosztott egy történetet:

„A Monacóban játszottam, de a járvány miatt félbeszakadt a bajnokság, négy hónapig csak otthon lehettünk. Emlékszem, hogy nem tudtam, mit kezdjek magammal, ebben az időszakban kezdtem el többet foglalkozni a futball taktikai oldalával. A koronavírus nélkül nem szereztem volna meg az edzői licenszemet, nem álltam volna még készen rá.”

A 110-szeres spanyol válogatott ezután igazolt még játékosként a Como csapatához, ahol azonban hamar a visszavonulás és edzői pálya megkezdése mellett döntött:

„Az egyik mérkőzés után odamentem a feleségemhez és azt mondtam, sz*rul játszottam. Az utolsó három meccs borzalmasan sikerült, arra jutottam, hogy ha sz*rul játszom, nem élvezem az edzéseket, itt az ideje befejezni. Ezután kerültem az U19-es csapat élére, négy hónap után pedig a felnőtt csapatot vettem át.”

Szinte mindenről ő dönt

Fàbregas szót ejtett a korábbi edzőiről is, akiktől rengeteget tanult játékoskarrierje alatt. Az elmondása alapján Arséne Wenger volt rá a legnagyobb hatással, akitől még az edzőközpont elrendezésének tervét is átvette:

„Én terveztem a konditermet az edzőpálya mellett az építésszel közösen. Arséne Wengertől tanultam, hogy egy üvegfalra van szükség, hogy a sérült játékosok az edzőteremben láthassák csapattársaikat a pályán játszani.”

Az edzőpálya mellett a stadion gyepe is fontos volt számára, amelyet a játékstílusához kellett igazítani:

„Azt is jeleztem, hogy a stadionban nagyobb pályára van szükségünk, mivel nálunk lesz többet a labda, ezért megnöveltük a pálya méretét. Sok ember furcsán nézett rám, de én tudtam hogy egy-két méter is rengeteget számít. Itt, Olaszországban inkább azt mondták, legyen kisebb a pálya, hogy jobban lehessen védekezni, de én máshogy látom a helyzetet.”

Az idei szezonban elért eredmények alapján Fàbregas meg is hálálja a klub bizalmát, három fordulóval a szezon vége előtt a klub az ötödik helyen áll, mindössze három pontra a Bajnokok Ligája-indulást érő pozícióktól.

Forrás: The Telegraph

