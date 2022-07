Ezért nem lesz Harry Kane a Bayern München játékosa

Fabrizio Romano információ szerint Harry Kane nem lesz a Bayern München játékosa.

A napokban felröppent a pletyka, hogy az angol válogatott csapatkapitánya Németországba igazolhat, azonban a mindig jól értesült átigazolási guru beszámolója szerint a Bayern München sem Kane-nel, sem a Tottenhammel nem lépett kapcsolatba.

A klubvezetés, és Antonio Conte vezetőedző is ragaszkodik Kanehez, kulcsszerepet szánnak neki a következő idényben is, már csak ezért is lett volna furcsa a távozása ezen a nyáron. Romano úgy értesült, hogy az észak-londoniak hamarosan új szerződést fognak ajánlani többszörös gólkirályuknak.

A 28 éves csatár az előző szezonban 50 mérkőzésen lépett pályára a Tottenham színeiben, összesen 27 gólt szerzett és 10 gólpasszt is kiosztott csapattársainak.

