Ez gyorsan ment: Már be is jelentette új csapata Varga Kevint

Pontosan egy hete jelentette be a Sepsi a távozását.

Törökországban lelt új otthonra.

A török másodosztályban szereplő Ankaragücü hivatalos felületein jelentette be, hogy szerződtette a Sepsitől a múlt héten távozó Varga Kevint. A 28 éves játékost még augusztus közepén Bernd Storck vezetőedző kitette a meccskeretéből, mert korábban a klub szabályzatát megsértve, nem megengedett időpontban részt vett egy buliban, és elkésett az összetartásról is.



Azóta egyébként a korábbi magyar szövetségi kapitány is távozott a piros-fehérektől.



Varga új csapata 4 bajnokin van már túl ebben az idényben, összesen 6 pontot gyűjtve 8. helyen áll az együttes.