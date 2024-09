Távozik a Sepsitől a magyar válogatott szélső

Közös megegyezéssel bontottak szerződést.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Varga Kevin szabadúszó lett.

A cikk lejjebb folytatódik

A Sepsi OSK hivatalos oldalán jelentette be, hogy Varga Kevin közös megegyezéssel szerződést bontott a klubbal.



Közös megegyezéssel, szerződést bontott a Sepsi OSK és Varga Kevin. A 28 éves balszélső idén januárban érkezett a csapatunkhoz. Ezúton is szeretnénk megköszönni a klubért tett szolgálatát, és egyben sok sikert kívánunk további pályafutásához - írta közleményében a klub.





Augusztus közepén Bernd Storck vezetőedző Varga Kevint kitette a Sepsi a meccskeretéből, mert korábban a klub szabályzatát megsértve, nem megengedett időpontban részt vett egy buliban, és elkésett az összetartásról is - mindezt egy másik magyar játékossal, Kecskés Ákossal.



Varga januárban az Apollontól igazolt a Sepsihez, első félévében 18 bajnokin 1 gólt és 1 gólpasszt jegyzett, idén 6 meccsen egyszer talált a kapuba.