Európa-liga: csúcsrangadó Milánóban

Ma rendezik Európa-liga nyolcaddöntős párharcainak visszavágóit, melyek közül az AC Milan-Manchester United és a Glasgow Rangers-Slavia Praha összecsapáson várhatók nagy izgalmak, míg a Molde visszatér Budapestre, ugyanis a Puskás Arénában "fogadja" a Granadát.

A norvég együttes tavaly szeptemberben, a Bajnokok Ligája selejtezőjében szerepelt a magyar fővárosban, igaz, akkor a Groupama Arénában lépett pályára a Ferencváros ellen. A zöld-fehérek az idegenben elért 3-3 után Budapesten 0-0-t játszottak a Moldéval, amely így nem jutott be a BL-csoportkörbe, csak az Európa-liga főtáblájára. A norvégok most sincsenek kedvező helyzetben a magyarországi visszavágó előtt, a Granada ugyanis múlt csütörtökön 2-0-ra verte őket.

Az El-nyolcaddöntők legnívósabb párharcában a Milan 1-1-es döntetlent ért el Manchesterben a United vendégeként, így megmaradt az esélye arra, hogy kiharcolja a továbbjutást a San Siro gyepén. Az olasz együttesbe ráadásul visszatérhet a sokadik virágzását élő Zlatan Ibrahimovic, aki 39 évesen meghívót kapott a svéd válogatottba, a Milan házi góllövőlistáját pedig 14 találattal vezeti. Az MU ugyanakkor vélhetően a legjobbjaival áll majd fel, és mivel Ole Gunnar Solksjaer vezetőedző együttese január 27. óta nem veszített tétmeccset, parázs csatára, és nagy izgalmakra van kilátás.

A Steven Gerrard által irányított Glasgow Rangers március elején az 55. bajnoki címét nyerte meg Skóciában, így most már koncentrálhat arra, hogy az El-ben is maradandót alkosson. Erre jó esélye van, mert egy hete 1-1-es döntetlent játszott Prágában a Slavia vendégeként. A csehek ugyanakkor a mostani El-kiírásban masszív csapat benyomását keltették, így valószínűsíthető, hogy Gerrard tanítványainak nem lesz könnyű dolga a csütörtök esti összecsapáson.

A többi párharcban a Tottenham, az Arsenal, az AS Roma, a Villarreal és az Ajax is kedvező helyzetben lép pályára a visszavágón, meglepetést jelentene, ha közülük bármelyik is búcsúra kényszerülne csütörtök este.

Európa-liga, nyolcaddöntő, visszavágók, csütörtök:

Molde (norvég)-Granada (spanyol), Puskás Aréna 18.55 (az első mérkőzésen: 0-2)

Dinamo Zagreb (horvát)-Tottenham Hotspur (angol) 18.55 (0-2)

Arsenal (angol)-Olimpiakosz (görög) 18.55 (3-1)

Sahtar Donyeck (ukrán)-AS Roma (olasz), Kijev 18.55 (0-3)

Glasgow Rangers (skót)-Slavia Praha (cseh) 21.00 (1-1)

AC Milan (olasz)-Manchester United (angol) 21.00 (1-1)

Villarreal (spanyol)-Dinamo Kijev (ukrán) 21.00 (2-0)

Young Boys (svájci)-Ajax Amsterdam (holland) 21.00 (0-3)

