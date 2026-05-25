Az ETO végleg megszerezheti a magyar válogatott támadóját

Mozgalmas nyár elé nézhet a címvédő ETO FC Győr, amely már megkezdte kerete átalakítását a következő szezonra. A győriek eddig egy érkezőt és egy távozót jelentettek be hivatalosan, ugyanakkor sajtóértesülések szerint további fontos bejelentések is várhatók a közeljövőben.

Az ETO már korábban szerződtette Umathum Ádám személyében az U21-es válogatott egyik ígéretes játékosát, aki az Aqvital FC Csákvár együttesétől érkezett Győrbe. Eközben a román védő, Deian Boldor távozott a klubtól, pályafutását a Budapest Honvédnál folytatja.

A Kisalföld információi szerint azonban az ETO nem áll le az erősítésekkel. A lap úgy tudja, hogy a klub végleg megszerezheti Schön Szabolcs játékjogát az angol Bolton Wanderers együttesétől. A szélső kölcsönben szerepelt Győrben, ahol gyorsan alapemberré vált. A mögöttünk hagyott idényben 31 mérkőzésen lépett pályára, ezeken hét gólt szerzett és hat gólpasszt osztott ki, így nem meglepő, hogy az ETO hosszabb távon is számolna vele.

Szintén maradhat a győrieknél Megyeri Balázs. A rutinos kapus szerződésében szereplő opciót várhatóan lehívja a klub, így újabb egy évig védheti az ETO kapuját. A 36 éves játékos tavaly nyáron érkezett Győrbe, az előző idényben 12 mérkőzésen kapott lehetőséget.

Új érkezőként kerülhet képbe Somogyi Ádám is. A 188 centiméter magas középpályás tavasszal a Fehérvár FC színeiben futballozott kölcsönben, és teljesítményével több klub figyelmét is felkeltette. A fiatal játékost tavaly igazolta a Honvéd a Puskás Akadémia együttesétől, majd kölcsönadták Székesfehérvárra. Szerződése június végén lejár Kispesten, így szabadon igazolhatóvá válhat. Somogyi az idény során összesen 30 mérkőzésen lépett pályára: 15 alkalommal a Honvédnál, 15-ször pedig a Fehérvárnál szerepelt. Tavasszal a Videoton egyik legjobb teljesítményt nyújtó futballistája volt, ezért az ETO számára komoly erősítést jelenthetne a megszerzése.

Győrben tehát egyértelműen azon dolgoznak, hogy a bajnoki cím megvédése mellett nemzetközi szinten is versenyképes keretet alakítsanak ki, ugyanakkor a vezetőedző személye körül kérdőjelek jelentek meg az utóbbi napokban, miután kiderült, hogy Robbie Keane távozik a Ferencvárost kispadjáról – egyik lehetséges utódaként pedig éppen Borbély Balázst nevezték meg a sajtóban.

