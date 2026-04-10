Ma este már torzulhat a tabella

A pénteki játéknap különleges helyzetet teremt: a két rivális ugyanazon az estén lép pályára, de egészen eltérő körülmények között. Az ETO idegenben, a Puskás Akadémia vendégeként próbálja megőrizni előnyét, míg a Ferencváros hazai pályán, a Groupamában fogadja a DVTK-t.

Meglepő módon azonban a számok inkább az ETO mellett szólnak. A Ferencváros ugyanis már hét mérkőzésen maradt nyeretlen hazai pályán ebben a bajnokságban, pontjainak nagyobb részét idegenben – több mint kétszer annyit – szerezte. Az Üllői úton ráadásul több váratlan vereség is becsúszott, elég csak a Nyíregyháza elleni zakóra gondolni.

Az ETO képe ezzel szemben kiegyenlítettebb. Egyaránt 28 pontot gyűjtöttek hazai pályán és idegenben is. Ha pedig a mai ellenfelet nézzük, akkor igazán optimisták lehetnek Győrben. A Puskás Akadémia ellen ugyanis eddig jól ment a most futó bajnokságban: mindkét meccsen 2-0-ra nyertek a Rába-partiak.

Forgatókönyvek: Fradi-zárkózás vagy ETO-erődemonstráció?

Ha az ETO ma is nyerni tud Felcsúton, az egyértelmű üzenet: nem remeg meg a lábuk, és képesek reagálni a Fradi nyomására. Egy döntetlen már árnyaltabb helyzetet teremtene – pontvesztés ugyan, de nem feltétlenül végzetes, viszont lélektani előnyt adhat a Ferencvárosnak.

A legvalószínűbb forgatókönyv szerint a Ferencváros hozza a kötelezőt, és ezzel folyamatos nyomás alatt tartja az ETO-t. Ebben az esetben a győrieknek nemcsak az ellenfelükkel, hanem a „láthatatlan” eredménykényszerrel is meg kell küzdeniük a hátralévő fordulókban.

A legnagyobb fordulatot természetesen egy győri vereség hozná. Ebben az esetben – különösen, ha a Fradi nyer – a bajnoki versenyfutás dinamikája egyik napról a másikra megfordulhat, és a címvédő kerülhet lépéselőnybe, akár még a kevesebb lejátszott mérkőzéséből fakadó „rejtett” előnyt is kihasználva.

Előzmények: apró különbségek dönthetnek

A két csapat egymás elleni csúcsrangadója már a következő fordulóban esedékes. Ezért sem mindegy, hogy a mai napon hány pontot gyűjtenek: ezek az eredmények nagyban meghatározzák, milyen lelkiállapotban és milyen pontkülönbséggel érkeznek meg arra a mérkőzésre.

Az idei egymás elleni mérleg – egy-egy idegenbeli győzelem mindkét oldalon – is azt sugallja, hogy nincs valódi minőségi különbség a két csapat között. Döntőek lehetnek az egyéni villanások, a koncentrációs hibák, vagy éppen az, ki tudja jobban menedzselni a kritikus perceket.

A Ferencváros ebben hagyományosan erős: a bajnoki hajrák rutinja és a nemzetközi tapasztalat ezt támogatja. Az ETO viszont idén többször bizonyította, hogy képes „kicsi meccseket” nyerni – ami gyakran a bajnoki cím kulcsa.

Nyitott végjáték – pszichológiai csata is

A bajnoki versenyfutás tehát nem pusztán taktikai vagy fizikai kérdés. A pénteki játéknap inkább pszichológiai teszt: ki kezeli jobban a nyomást, és ki hibázik először.

Lehet, hogy a tabella csak minimálisan változik ma este. De az is lehet, hogy a bajnoki cím sorsa most kezd el végérvényesen eldőlni.

