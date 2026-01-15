Hiába peremember, az Arsenal nem engedi el a saját nevelésű tehetségét

A West Ham azon van, hogy kölcsönben szerződtesse Ethan Nwanerit a téli átgazolási időszakban, ám az Arsenal nem hajlandó elengedni - írta meg a football.london. Állítólag sem a klub, sem a játékos nem volt nyitott a klubváltás felé. Nuno Espirito Santo csapata a távozófélben lévő Lucas Paquetát szeretné pótolni a mellőzött tehetséggel.

Csakhogy a Kalapácsosok és több más, nem angol klub érdeklődése nem véletlen: a 18 éves szélsőnek eddig ugyanis nem szánt kulcsszerepet az idei szezonban Mikel Arteta vezetőedző.

Minden sorozatot figyelembe véve csak 12 alkalommal lépett pályára Nwaneri, de a játékpercek száma még árulkodóbb: mindössze 515 perc jutott neki. Ugyanakkor a portál megjegyzi, hogy a sűrű januári menetrend miatt valamivel több lehetőséget kaphat az angol U21-es válogatott támadó.

Nwaneri legutóbb a Portsmouth elleni FA-kupa-mérkőzésen ugyan bekerült a kezdőcsapatba, viszont a baszk tréner a keretbe sem nevezte őt a hétközi, Angol Ligakupa-elődöntőn, amelyen egy találkozó után az Ágyúsok állnak továbbjutásra.

