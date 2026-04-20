A 18 éves játékos a hétvégén, a Chelsea Manchester United elleni mérkőzésén kényszerült idő előtt elhagyni a pályát, miután egy sprint során fájdalmat érzett a jobb combjában. Az első ijedtség ellenére az orvosi vizsgálatok csak enyhe izomsérülést mutattak ki, így a helyzet jóval kedvezőbb a vártnál. Erről a Globo számolt be, amit az ismert olasz sportújságíró, Fabrizio Romano is megerősített közösségi oldalán.

A prognózis szerint Estevao 15–20 napos kihagyásra számíthat, ami azt jelenti, hogy akár már május közepén újra bevethető lehet. Ez kulcsfontosságú időzítés, hiszen Carlo Ancelotti szövetségi kapitány május 18-án hirdeti ki a világbajnokságra utazó 26 fős brazil keretet.

A sérülés ráadásul hasonló ahhoz, amely az év elején már egyszer partvonalon kívülre kényszerítette a támadót – akkor közel egy hónapot hagyott ki, és emiatt lemaradt a márciusi válogatott összetartásról is.

A Chelsea játékosa első európai idényében így is letette a névjegyét: 36 mérkőzésen nyolc gólt és három gólpasszt jegyzett, és a londoniak egyik legígéretesebb támadójává vált.

A brazil válogatott stábja folyamatosan figyelemmel kíséri az állapotát, és jelen állás szerint minden esély megvan arra, hogy Estevao ott legyen a 2026-os világbajnokságon.

