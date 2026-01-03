Barcelona városa kettészakadt, és bár a papírforma szerint a gránátvörös-kékek az esélyesebbek, a 2026-os év kezdete minden lesz, csak nem sima menet Hansi Flick számára. Alig kilenc kilométerre a Camp Nou-tól egy olyan Espanyol várja őket, amely 1995 óta nem látott magasságokban szárnyal.

Az évszázad menetelése: Új korszak az Espanyolnál

A „Papagájok” (Los Pericos) jelenleg a tabella 5. helyén állnak 33 ponttal, és mindössze két pont választja el őket a Bajnokok Ligája-indulást érő helyektől. Az ALK Capital októberi hatalomátvétele óta – akiket a Burnley tulajdonosaként ismert Alan Pace vezet – fényes jövőt remélnek a kisebb barcelonai csapat szurkolói. Ötmeccses győzelmi szériával a hátuk mögött érkeznek a derbire, és bár 2009 óta nem verték meg a Barcát a bajnokságban, a mostani esélyük tűnik a legjobbnak az áttörésre.

A Joan Garcia-ügy: Amikor a hős „árulóvá” válik

A szombati összecsapást már most mindenki csak „Joan Garcia-derbiként” emlegeti. A 24 éves kapus, aki 15 éves kora óta az Espanyolt szolgálta, és az előző szezonban szinte egymaga tartotta bent a csapatot az élvonalban, tavaly nyáron a legfájdalmasabb utat választotta: a városi riválishoz igazolt.

Bár a Barca kifizette a 25 millió eurós kivásárlási árát, az Espanyol-szurkolók szemében ez megbocsáthatatlan bűn. Különösen azok után, hogy Garcia korábban a klub címerét csókolgatta az Instagramon. 31 év után ő az első játékos, aki közvetlenül az Espanyoltól a Barcelonába igazolt – a fogadtatása pedig ennek megfelelően ellenséges lesz.

Rendkívüli biztonsági intézkedések: Patkányok a lelátón?

A feszültség olyan mértékű, hogy az Espanyol vezetősége drasztikus lépésekre kényszerült. A rendkívüli feszültség miatt a stadion mindkét kapuja mögé speciális védőhálókat feszítettek ki, hogy ezzel akadályozzák meg a különféle tárgyak játéktérre jutását. Erre a biztonsági intézkedésre minden bizonnyal szükség is lesz, hiszen helyi beszámolók szerint radikális szurkolói csoportok azzal tervezik „köszönteni” az Espanyol stadionjába először visszatérő Joan Garciát, hogy élő vagy döglött patkányokat dobálnak felé. A helyzet komolyságát jelzi, hogy egy helyi piaci árus szerint már hetekkel ezelőtt többen is náluk érdeklődtek a rágcsálók beszerzési lehetőségeiről. A beléptetésnél minden eddiginél szigorúbb ellenőrzésekre kell számítani, a biztonsági szolgálat pedig a dobálásoktól tartva még az olyan tárgyak bevitelét is megtiltotta, mint a motoros bukósisakok vagy a laptopok.

A klub nem kockáztathat: egy újabb incidens esetén életbe lép a felfüggesztett stadionbezárás, amit még a Villarreal elleni korábbi incidens (egy bírót eltaláló öngyújtó) után kaptak.

Flick higgadt marad, de óvatos

Hansi Flick a meccs előtti sajtótájékoztatón igyekezett hűteni a kedélyeket, miközben elismerte ellenfele erejét.

„Szeretnék gratulálni Manolo Gonzáleznek, hihetetlen munkát végez. Az Espanyol kiválóan letámad és remekül vált át védekezésből támadásba. A legmagasabb szinten kell játszanunk, hogy nyerjünk” – mondta a német mester.

Garcia helyzetéről röviden nyilatkozott: „Nagy az önbizalma, hisz a képességeiben. Ő az első számú kapusunk, és ezt a pályán is bizonyítani fogja.”

A Barca kerete szinte teljes: Lamine Yamal és Dani Olmo is készen áll a derbire, míg Ronald Araújo bár fizikailag még nincs 100%-os állapotban, már a csapattal van és bevethető.

Vajon Joan Garcia képes lesz megőrizni a hidegvérét a pokoli hangulatban, vagy az újjászületett Espanyol bosszút áll az „árulón” és véget vet a Barca dominanciájának?

Szombat este 9-kor Cornellàban minden kiderül.