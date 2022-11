Erre kéri a szurkolókat Dzsudzsák a hétvégi mérkőzésen

Nyerj 40 millió forintot az Unibeten! Ehhez nem kell futball szakértőnek lenned, sőt! Egy borzasztó szelvényt kell összeállítanod, ahol lehetőleg nem találsz el semmit! Ide kattintva találod meg a kihagyhatatlan ajánlatot!

„Picit jobban ver a szívem, mint szokott egy szokásos mérkőzés előtt, de szerintem ez természetes. Jobban izgulok így a meccshez közeledve, de azért mégiscsak egy nagyon komoly 12-13 évet zárok majd le. Úgyhogy izgatott vagyok, de nagyon-nagyon jólesik itt lenni, remek érzés, hogy újra a csapattagok között vagyok" – nyilatkozta a Görögország elleni búcsúmérkőzése előtt Dzsudzsák Balázs a pénteki sajtótájékoztatón. Hozzátette, a keret összetétele már nem a régi, de szerencsére a hangulat nem változott az öltözőben, valamint arról is beszélt, mindenki örömmel és tisztelettel fogadta.

Dzsudzsák Balázs azt is elárulta, nem beszéltek arról, hogy mennyi időt kap majd a pályán, ez nem is foglalkoztatja, valamint azt is elmondta, már nem foglalkoztatja mit gondolnak az emberek. „Picit zavart és nem fogom kerülni a sztorit, mert ha valamit nem szeretek az életemben az az, hogy ha valaki igazságtalan velem szemben, vagy megkérdőjelezi a pályafutásomat, a döntéseimet. Mindig is őszintén vállaltam azt, hogy mit, miért, mikos és hogyan tettem, azzal mindig tisztában voltam, hogy olyan soha nem lesz, hogy mindig sütni fog a nap, bármit is csinálok." Hozzátette, amikor az ember akar, akkor úgyis mindenbe bele tud kötni. Úgy érzi, sokkal többen vannak az olyan emberek az országban, akik tisztelettel állnak vele szemben.

„Jelen pillanatban úgy 600 jegynél tartok. Nyírlugos is képviselteti majd magát 210 fővel. Az MLSZ-nek itt is hatalmas köszönet jár, mindenféle szervezésbeli és logisztikai dologban minden segítséget megadott, és tiszteletben tartják, amit majd vasárnap el fogok érni" – mondta Dzsudzsák. Arról is beszélt, különösebb forgatókönyvvel nem készül a mérkőzésre, neki az, hogy ott lehet már a hét eleje óta nagy plusz impulzust ad, és abszolút felszabadult játékot szeretne játsznani, amit a csapattól is vár majd. „Nem is akarom azt, hogy ez annyira körém legyen felépítve, sokkal fontosabb a jó eredménynek az elérése, mint az, hogy engem milyen körülmények között búcsúztatnak."

Dzsudzsák Balázs a mérkőzést követően arra kéri a szurkolókat, ne menjek rögtön haza, hiszen hiába nem kellemes az időjárás, de készül egy kis meglepetéssel, ahol az igazi köszönetnyilvánítás lesz majd.

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Görögország felkészülési mérkőzésen a hazaiak győzelme 2.25, a döntetlen 3.30, a vendégek sikere 3.30-szoros szorzóval fogadható. (x)