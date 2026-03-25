Erling Haaland 45 millió forintért vett könyvet

Rekordösszeg egy 430 éves kincsért

Az NTB hírügynökség jelentése szerint Haaland és édesapja, Alf-Inge Haaland még decemberben, egy titkos licit során szerezte meg Snorri Sturluson The Heimskringla, or, The sagas of the Norse kings című, 1225 körül keletkezett művének 1594-es kiadását. A ritkaságért 1,3 millió norvég koronát, azaz nagyjából 45 millió forintot fizettek, ami abszolút rekord az ország könyvkereskedelmében.

„Sosem voltam nagy olvasó" – ismerte el Haaland a helyi önkormányzat által kiadott közleményben. „De láttam, hogyan segítik a könyvek az embereket abban, hogy merjenek álmodni és megvalósítsák azokat."

Tilos vitrinbe zárni!

A kötet korábban a neves hajómágnás és műgyűjtő, Johan Odfjell tulajdonában volt – derült ki a Time község által kiadott közleményből. Ez volt az utolsó ismert, ép állapotban lévő példány, amely még magánkézben volt. A norvég válogatott támadó azonban azonnal el is adományozta a kötetet szülővárosa, Bryne könyvtárának.

A City gólvágója egyetlen, ám annál fontosabb kikötéssel élt az adományozáskor. Azt kérte, hogy a könyv mindenki számára elérhető legyen a helyi könyvtárban.

„Azt akarom, hogy a könyv folyamatosan ki legyen állítva, nyitott állapotban, hogy az emberek bármikor olvashassák a hazámból, Bryne-ből és Jaerenből származók történeteit" – idézte a csatárt a városi tanács.

Több mint egy könyv

A 16. századi mű a norvég királyok történetét meséli el, és a szakértők szerint a norvég nemzeti identitás egyik legfontosabb dokumentuma. 25 éves klasszis a saját gyökerei és a közösség iránti tiszteletét fejezte ki ezzel a 45 millió forintos ajándékkal.

Snorri Sturluson, izlandi költő munkája a norvég történelem egyik legfontosabb krónikája. A mű a viking királyok életét, hódításait és legendáit beszéli el, a mitológiai kezdetektől egészen a középkorig. Olyan uralkodók tetteit örökíti meg, mint Széphajú Harald vagy Szent Olaf, akik mai Norvégia alapjait fektették le.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.