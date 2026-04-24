Manchester City FC v Chelsea FC - Premier League
Enzo Maresca lehet a Manchester City új edzője Guardiola távozása esetén

Enzo Maresca neve egyre komolyabban felmerül a Manchester City lehetséges új vezetőedzőjeként, amennyiben Pep Guardiola a nyári időszakban valóban távozik. A korábbi segédedző és jelenlegi topmenedzser az egyik jelölt az angol klub terveiben.

Enzo Maresca lehet a Manchester City első számú jelöltje Pep Guardiola utódjaként, ha a katalán szakember a nyáron elhagyja a klubot – számolt be róla a nemzetközi sajtó.

Okos választás lenne

A Yahoo Sports értesülései szerint a City vezetősége már elkezdte feltérképezni a lehetséges utódlási forgatókönyveket, és Maresca neve kiemelten szerepel a listán. Az olasz edző nem ismeretlen a klubnál: korábban Guardiola segédedzőjeként dolgozott, így pontosan ismeri a City játékfilozófiáját és belső működését is.

Maresca az elmúlt időszakban gyorsan építette fel edzői karrierjét. A Leicester Cityvel bajnoki címet szerzett a Championshipben, majd a Chelsea élén is komoly eredményeket ért el, köztük nemzetközi sikereket is. Bár londoni időszaka nem zárult zökkenőmentesen, szakmai megítélése továbbra is erős.

A Manchester Citynél Maresca előnye, hogy Guardiola rendszeréhez hasonló futballfilozófiát képvisel, ami megkönnyítheti az átmenetet egy esetleges edzőváltás esetén.

Bizonytalan jövő

A háttérben továbbra is bizonytalan Guardiola jövője, amit több nemzetközi forrás is megerősít. Korábban mi is írtunk arról, hogy a katalán tréner karrierje akár új irányt vehet, és felmerült például az is, hogy az olasz válogatott szövetségi kapitánya lehet a jövőben.

Ez a bizonytalanság is hozzájárul ahhoz, hogy a Manchester City már most aktívan készül a lehetséges váltásra, és Maresca egyre inkább nemcsak opcióként, hanem komoly jelöltként szerepel a klub terveiben.

