Az olasz sportlapok szerint már nem puszta fantázia, hogy a jelenleg klubszinten dolgozó katalán tréner egyszer átvegye a válogatott irányítását. Sőt, a háttérben már az is felmerült: az olasz szövetségnek „kötelessége lenne” megpróbálni őt meggyőzni.

Nem idegen közeg

Guardiola számára Olaszország nem ismeretlen terep. Játékosként megfordult a Brescia Calcio és az AS Roma színeiben, és a hírek szerint a mai napig nagyra tartja az olasz futball kultúráját. Ráadásul a válogatott futball gondolata régóta foglalkoztatja: kevesebb a napi rutin, több a stratégiai építkezés, és egy nemzeti csapat élén más típusú kihívások várják az edzőt.

A realitás: brutális költségek

A legnagyobb akadály egyértelműen az anyagi oldal. Pep Guardiola jelenlegi fizetése a Manchester City élén nagyjából 23–25 millió euró évente, ami messze meghaladja azt a szintet, amit egy válogatott edzői pozíció általában jelent. Összehasonlításképp az olasz szövetségi kapitányok bére ennek töredéke, jellemzően néhány millió eurós nagyságrendben mozog.

Ezért az Olasz Labdarúgó Szövetség önmagában nem tudná kigazdálkodni egy ilyen kaliberű szakember fizetését.

Éppen emiatt született meg egy különleges ötlet: szponzorok bevonásával finanszírozni a projektet. Vagyis nemcsak sportszakmai, hanem komoly gazdasági összefogás is kellene ahhoz, hogy ez az álom egyáltalán megvalósulhasson.

A fogadóirodák már reagáltak

A történet komolyságát jelzi, hogy a fogadóirodák kínálatában is megjelent Guardiola neve. Bár nem ő a legesélyesebb jelölt, az, hogy egyáltalán szerepel a listán, mutatja: nem teljesen légből kapott elképzelésről van szó.

A klasszikus olasz megoldások – mint például Antonio Conte vagy Massimiliano Allegri – továbbra is valószínűbbek, de Guardiola egy másik dimenziót képvisel.

Kérdés: hagyomány vagy új út?

Az olasz közvélemény is megosztott. Sokan ragaszkodnak ahhoz, hogy a válogatott élére olasz szakember kerüljön, aki belülről ismeri a rendszert. Mások szerint viszont éppen egy külső szem hozhat valódi megújulást.

Guardiola kinevezése ebben az értelemben szimbolikus lépés lenne: szakítás a megszokottal, és egy modernebb futballfelfogás beemelése.

Több mint pletyka?

Jelenleg még inkább ambiciózus terv, mint konkrét tárgyalás, de az irány egyértelmű: Olaszország nagyot akar húzni.

És bár a megvalósulás esélye továbbra is kérdéses, egy dolog biztos: ha Guardiola neve felmerül, az már önmagában jelzi, hogy az olasz futball nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint a teljes megújulás.

