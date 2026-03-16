Az argentin újságíró konkrét lehetséges új csapatot nem említett meg, de korábban a Paris Saint-Germain érdeklődéséről lehetett olvasni. Az biztos, hogy bárki is próbálja meg leigazolni Fernándezt, nem lesz könnyű őt elcsábítani a Chelsea-től, amelyhez 2032-ig köti élő szerződés, és bizonyára mélyen zsebbe kellene nyúlniuk a játékjogának megszerzéséért.

Enzo Fernández karrierje villámgyorsan indult be

A 24 éves argentin középpályás annak idején a River Plate csapatában nevelkedett, 51 mérkőzésen 12 gólt szerzett, menet közben kölcsönben a Defensa y Justiciában is szerepelt.

A Chelsea gyorsan letette érte a nagy pénzt

2022 nyarán szerződött Európába a Benficához, a nagyszerű bemutatkozását és a 2022-es világbajnokságon nyújtott kiemelkedő teljesítményét követően a londoniak 2023 januárjában kifizették a szerződésében szereplő 120 millió eurós (103,67 millió fontos) kivásárlási árat, így a klub történetének legdrágább igazolásaként szerezték meg játékjogát.

Fernández azóta kirobbanthatatlan motorja lett a Chelsea-nek, az elmúlt három évben minden sorozatot figyelembe véve 159 mérkőzésen 28 gólt szerzett és 29 gólpasszt osztott ki a csapat mezében. Emellett az argentin légiós az utóbbi időben egyre gyakrabban a csapatkapitányi karszalagot is viselhette a londoni "kékeknél". Alapembere volt a 2025-ben klubvilágbajnokságot és Konferencialigát nyert együttesnek.

Enzo Fernández nemcsak a Chelsea, de a válogatott alapembere is

A Futballtangó kiemeli, hogy Fernández 2022-ben mutatkozott be a válogatottban, és a katari vb óta meghatározó játékosa az Albicelestének is. Az elmúlt négy évben 38 meccsen öt gólt szerzett Lionel Scaloni nemzeti csapatában, mellyel a vb után két évvel a Copa Américát is megnyerte.





