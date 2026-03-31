LEROY SANE Getty Images
Horváth Róbert Gábor

Küzdelmes felkészülés: Németország csak a hajrában győzött Ghána ellen – vita a szurkolói reakciók körül

A világbajnokság előtti egyik utolsó felkészülési mérkőzésén a német labdarúgó‑válogatott 2–1‑re legyőzte Ghánát a stuttgarti MHPArena stadionban hétfő este. A találkozó igazi erőpróba volt a németek számára, akik a hajrában szerezték meg a győztes gólt, miközben a közönség és a játékosok viszonya is reflektorfénybe került.

Nehezen jött vezetés, győzelem az utolsó pillanatokban

A találkozó első félidejében határozottan a németek voltak jobbak, és a VAR segítségével kezezés miatt ítélt tizenegyest Kai Havertz a hosszabbításban értékesítette, megszerezték a vezetést.

A 70. percben Ghána egy gyors kontrából egyenlített: Abdul Fatawu Issahaku gyönyörű kapáslövésből szerezte a vendégek találatát.

A győztes gólt a hazai közönség nagy ovációval fogadta, hiszen a VFB Stuttgart játékosa, Deniz Undav szerezte. A szünet után csereként beálló támadó Leroy Sané gólpasszát követően szerezte meg a később győztesnek bizonyult találatot, így a németek 2–1‑re nyertek Ghána ellen.

Harcos mérkőzés, kérdések a közönség reakcióival kapcsolatban

A mérkőzés után nemcsak a pályán látottak kerültek előtérbe: a szurkolói reakciók is a hírek középpontjába kerültek. Amikor Leroy Sané a 78. percben pályára lépett, egyes nézők kifütyülték őt, ami tovább fűtötte a már amúgy sem felhőtlen kapcsolatot a szurkolók és a csapat között. Ez különösen érdekes volt annak tükrében, hogy Sané később kulcsszerepet játszott a győztes gólban.

A mérkőzés után a csapattársak és a szakmai stáb is bírálta a negatív szurkolói viselkedést: a szövetségi kapitány és több játékos hangsúlyozta az egység és a támogatás fontosságát akkor is, ha egy játékos formája vagy megítélése vitatott.

Világbajnoki perspektíva és további lépések

Ez a győzelem a németek sorozatban hetedik nem hivatalos mérkőzésén, amelyen örülhettek a sikernek – de a játék még mindig folyamatos finomhangolást igényel a júniusi, Houstonban kezdődő világbajnokság előtt. A németek csoportellenfelei Ecuador, Curacao és Elefántcsontpart lesznek.

A győztes gól:

