Elvesztette a stílusát a Barcelona

Hétfő este hazai pályán az utolsó percekben mentett pontot a még nyeretlen Granada ellen a Barcelona. A katalán klub mélyülő válsága több okra vezethető vissza, de a Marca.com újságírója, Jaime Rincon a játékstílus elvesztésében keresi a választ a felmerülő problémákra.

Átmeneti időszakot él át a Barcelona, sok kulcsjátékos – többek között Messi és Griezmann - távozott, a sérültekből akár egy spanyol középcsapatot is össze lehetne rakni, míg az újonnan érkezőknek még idő kell a beilleszkedéshez. Egyértelmű, hogy a csapat aranykorszakának vége, de a Barcelona egyúttal olyan időszak elé néz, amikor a híressé vált futballstílus is az enyészetté válik – fejtette ki Rincon.

A Marca újságírója szerint a katalánok által játszott futballstílus mindig is az eredményesség és a játékosok fölött álló dolog volt, a klub identitásának része. A változás azonban nem most kezdődött. Luis Enrique korszakában sokkal vertikálisabb játékot láthattunk a Barcelonától, ez volt az első eltávolodás a Johan Cruyff stílustól. Ernesto Valverde 4-4-2-es felállása további identitásvesztést eredményezett, ahol már rövidebb-hosszabb időszakokra a védekezés került a középpontba. Ronald Koeman háromvédős rendszere pedig már az előreívelések lehetőségét hozta el: nemcsak a Bayern ellen, hanem a Granada elleni összecsapáson is gyakran az ellenfél térfelén jelentek meg a középhátvédek – Piqué és az egyenlítő gólt szerző Araujo – tették mindezt nem csak az utolsó percekben, mint Cruyffnál, hanem jóval korábban.

A Granada elleni döntetlen után Koeman is elismerte a stílusbeli váltást. „Ez a Barcelona nem az a csapat, amely nyolc évvel ezelőtt játszott. Barca stílusban játszunk, de a szélső játékunk sebessége nem a régi, Coutinho többször húz be középre, Demir nem játszik elég direkt futballt. Fati és Dembele visszatérésével ez más lesz” – nyilatkozta Koeman.

A csapat játékstílusának változását jól mutatja, hogy a Granada ellen 54 alkalommal próbálkoztak beadásokkal a gránátvörös-kékek, a kapu előtt Piqué, Araujo és Luuk de Jong próbált fejpárbajokat nyerni. A stílus már nem áll mindenek felett, mert egyáltalán nem maradt belőle semmi – summázta véleményét a Marca újságírója, Jaime Rincon.

