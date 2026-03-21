Fejbe rúgott egy szurkolót, súlyos eltiltást kapott a Preston játékosa

Az eset a múlt hétvégi, Norwich City elleni 2-0-s idegenbeli vereség alkalmával történt a Carrow Roadon. A 29 éves játékost a 65. percben cserélték le, és miközben a vendég kispad felé sétált, frusztráltságában akkorát rúgott egy palackba, hogy az a nézőtéren landolt, és fejen talált egy drukkert. Bár a középpályás azonnal feltette a kezét, jelezve, hogy bocsánatot kér, és a meccs játékvezetője, Gavin Ward nem vette észre az esetet, az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) utólag eljárást indított ellene erőszakos viselkedés miatt.

Az FA hivatalos közleményben jelezte:

„Jordan Thompson tagadta az ellene felhozott vádakat, azonban egy független fegyelmi bizottság a meghallgatást követően bizonyítottnak találta a vétséget, és erőszakos viselkedés miatt kiszabta a szokásos három mérkőzésre szóló eltiltást.”

A büntetés értelmében Thompson kénytelen volt kihagyni csapata Stoke City elleni győztes meccsét, illetve nem lesz bevethető a Leicester City és Queens Park Rangers elleni bajnokikon sem.

Az északír válogatott játékos – aki korábban a Manchester United akadémiáján nevelkedett, majd a Rangersben és a Blackpoolban is megfordult – a nyáron, szerződése lejártával érkezett a Stoke Citytől. Egy szezon előtti makacs bokaműtét miatt csak novemberben tudott debütálni a Prestonban, azóta pedig 16 alkalommal lépett pályára a csapatban.

Forrás: The Athletic

