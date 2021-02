NB I: a Ferencváros felnégyelte az Újpestet – kieső helyen a lilák

A Ferencváros nagyon könnyen, félgőzzel futballozva 4–0-ra nyert Újpesten, a Budafok legyőzte a ZTE-t, így kieső helyre kerültek a lilák.

Az első félidőben a Ferencváros - Isael révén a 24. percben - egyetlen veszélyes akcióját gólra tudta váltani. A fennmaradó időben viszont önmagához képest lassabb tempó mellett rengeteg átadási hibát követett el a vendégcsapat, amely így támadni és veszélyeztetni sem tudott. Az Újpest jól megszervezte a védekezését, igyekezett nem területet adni ellenfelének. Ez viszont a 15. perc után erőteljesen kihatott a támadójátékára, amely onnantól teljesen erőtlenné vált.

Tallo öngóljával kezdődött a második felvonás - az újpesti center szöglet után a rövidről csúsztatott saját kapujába, senkitől sem zavartatva -, az ettől megzavarodott házigazdák csak percek múlva tértek magukhoz. Utána viszont támadásba lendültek, ám a védekezéssel és az eredmény tartásával megelégedő Ferencvárostól kis erőbedobás is elég volt, hogy hatástalanítsa a hazai akciókat, mielőtt azok veszélyessé váltak volna. A 76. percben Uzuni biztosította be a vendégek sikerét, akik onnantól fölényben játszottak a hitehagyott hazaiakkal szemben. A végeredményt Vécsei megpattanó lövéssel állította be a 90. percben.

A decemberben szerződtetett Michael Oenning vezetőedzővel továbbra sem gyűjtött pontot az Újpest, ráadásul három találkozón két szerzett góllal szemben tizenkettőt kapott. A lilák 2014 szeptembere óta nem tudják legyőzni otthon a Ferencvárost, amely azóta vendégként három döntetlen mellett negyedszer kerekedett föléjük. Az Újpest sorozatban hatodszor kapott ki a zöld-fehérektől, és egymást követő ötödik mérkőzésen maradt gólképtelen ellenük. Az FTC a bajnoki idényben tizedik idegenbeli fellépésén három döntetlen mellett hetedszer győzött.

Újpest FC–Ferencvárosi TC 0–4 (0–1)

Szusza Ferenc Stadion, zárt kapus, v.: Iványi

Újpest: Banai – Pauljevic (Kastrati, 71.), Kutrumpisz, Baosic, Antonov (Katona, 89.) – Simon (Mucsányi, 62.), Csongvai, Mitrovic (Szakály P., 62.), Onovo, Stieber Z. (Beridze, 62.) – Tallo

Ferencváros: Dibusz – Wingo (Lovrencsics, 74.), Blazic, Botka, Heister (Civic, 80.) – Haratin, Somália (Vécsei, 80.) – Isael (Boli, 74.), Nguen, Uzuni – Baturina (Sigér, 64.)

Gólszerzők: Isael (24.), Tallo (47. – öngól), Uzuni (76.), Vécsei (90.)

Sárga lap: Kutrumpisz (5.), Tallo (25.), Kastrati (80.)



További meccsek:

Budafoki MTE-ZTE FC 3-1 (1-0)

Promontor utca, zárt kapus, v.: Andó-Szabó

Budafoki MTE: Póser - Margitics (Huszti A., 78.), Romic, Jagodics, Zeke - Filkor (Micsinai, 77.), Csonka - Ihrig-Farkas (Medgyes, 87.), Kovács D., Szabó M. (Takács, 78.) - Zsóri (Kulcsár, 70.)

ZTE FC: Demjén - Lesjak, Szépe (Tanaszin, 58.), Bobál D. - Tajti (Vass, 59.), Favorov, Sankovic (Futács, 53.), Babati (Szánthó, 53.), Bedi - Zimonyi (Koszta, 59.), Könyves

Gólszerzők: Zsóri (39.), Kovács D. (49., 51., az elsőt 11-esből), illetve Lesjak (80.)

Sárga lap: Favorov (48.), Kulcsár (76.), illetve Tajti (57.), Könyves (75.)

Puskás Akadémia FC–Diósgyőri VTK 2–0 (1–0)

Pancho Aréna, zárt kapuk mögött v.: Zierkelbach

PAFC: Tóth B. – Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Deutsch L. – van Nieff, Plsek (Urblík 82.) – Kiss T. (Weslen Júnior 90.), Baluta (Corbu 69.), Nagy Zs. (Slagveer 69.) – Géresi (Mance 69.)

DVTK: Antal – Sesztakov (Drazic 56.), Milovic, Soldo, Marin (Memolla 56.) – Grgic, Márkvárt, Max (Hegedűs J. 66.) – Molnár G. (Suljic a szünetben), Vanecek, Grozav (Iszlai a szünetben)

Gólszerzők: Kiss T. (24.), Plsek (53., 11–esből)

Sárga lap: Sesztakov (48.), Márkvárt (57.)

Budapest Honvéd FC–Paksi FC 1–1 (0–0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, zárt kapus, v.: Antal

Budapest Honvéd: Tujvel – Batik, Kamber, Bardea – Bocskay (Gale, 75.) – Lovric (Nagy D., a szünetben), Szendrei, Gazdag, Tamás K. (Zsótér, 75.) – Bőle (Traore, 67.), Balogh N.

Paks: Hegedűs – Lorentz, Gévay, Tamás O., Szabó J. – Kulcsár D., Papp, Bognár I. (Bognár D., 64.), Bertus (Osváth, 79.) – Nagy R. (Hahn, 64., Lenzsér, 91.), Ádám (Sajbán, 64.)

Gólszerzők: Balogh N. (55.), illetve Ádám (49.)

Sárga lap: Kamber (75.), illetve Papp (62., 66.)

Piros lap: Papp (66.)