Szalai Ádám drámai bejelentést tett!

Ahogy várni lehetett, Szalai Ádám ma délután hivatalos sajtótájékoztató keretein belül mondta le a válogatottságot.

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

A Basel játékosa Olaszország ellen lép utoljára pályára a meggypiros mezben.

"Megerősítem, amiket reggel lehoztatok, az Olaszország elleni Nemzetek Ligája csoportkör mérkőzés után lemondom a válogatottságot"

– erősítette meg a ma délelőtti sajtóhíreket Szalai Ádám.

Hozzátette, egyetlen dolog miatt nem állt még fel, az pedig a szurkolók. Szalai Ádám beszélt róla, hogy ez egy átgondolt döntés volt, nem egyik napról a másikra döntött így.

„Nagyjából egy év gondolkodás után jutottam erre a döntésre, hogy ez a legalkalmasabb pillanat a válogatottság lemondására. Így a közelgő Eb-selejtező előtt lesz még idő megtalálni a helyettesem, ha valamilyen hiányt okozok a távozásommal."

Hozzátette, örül annak, hogy nem úgy kellett meghoznia ezt a döntést, hogy ráerőltetik.

„Óriási álmom volt, hogy a válogatottban szerepelhessem!"

– mondta könnyek között a magyar válogatott kapitánya. Hozzátette:

„Két Európa-bajnokságon szerepelhettem, csapatkapitányként lehettem részese a sikereknek, ez hatalmas élmény volt számomra."

– zárta gondolatait a rutinos csatár.

Szalai után Marco Rossi is nyilatkozott a döntéssel kapcsolatban. Elmondta, sok minden eszébe jutott azóta, amióta tud a helyzetről, de emberileg maximális tisztelettel áll a döntéshez, annak ellenére is, hogy sok problémát okoz ez a számára.

„Mindenki pótolható de nem lesz egyszerű megtalálni a helyettesét. Mindenkiben megbízok, akit a válogatott keretbe behívok, és remélem megtalálom azt a személyt, aki pótolni tudja Ádámot. Rendkívül fontos játékost veszítünk most el."

Szalai korszakos egyénisége a magyar válogatottnak: 2009 februárjában, Izrael ellen mutatkozott be a nemzeti csapatban, összesen hét szövetségi kapitánynál is kihagyhatatlan és az egyik legfontosabb tagja volt az együttesnek. Később aktív részese volt a csapat modernkori sikerkorszakának is.

A 34 éves támadó nem csak két Eb-re jutott ki a nemzeti csapattal, de összességében 84 találkozón 25 gólt szerzett a meggypiros mezben.

A 3. csoportot hét pontjával jelenleg vezető magyar nemzeti csapat pénteken, Lipcsében Németország vendége lesz, három nappal később pedig a Puskás Arénában az Európa-bajnoki címvédő olasz válogatottat fogadja.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencváros), Gulácsi Péter (RB Leipzig, német), Szappanos Péter (Budapest Honvéd)

Hátvédek: Bolla Bendegúz (Grasshoppers, svájci), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (MOL Fehérvár), Kecskés Ákos (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Lang Ádám (Omonia Nicosia, ciprusi), Mocsi Attila (Zalaegerszeg), Willi Orbán (RB Leipzig, német), Szalai Attila (Fenerbahce, török)

Középpályások: Baráth Péter (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (NK Osijek, horvát), Nagy Ádám (AC Pisa, olasz), Nego Loic (MOL Fehérvár), Schäfer András (Union Berlin, német), Styles Callum (Millwall, angol), Vécsei Bálint (Ferencváros)

Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai, dél-koreai), Gazdag Dániel (Philadelphia Union, amerikai), Szalai Ádám (FC Basel, svájci), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig, német), Varga Kevin (Hatayspor, török), Vancsa Zalán (Lommel SK)

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Németország-Magyarország NL-mérkőzésen a hazaiak győzelme 1.25, a döntetlen 6.00, a vendégsiker 13.50-szeres szorzóval fogadható. (x)