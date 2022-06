A 27 esztendős támadó álma, az angol másodosztály azonban nem jöhet össze.

Fogadj 20-szoros szorzóval a magyar-angol meccsre, és szerezd meg a 10 ezer forintos bónuszt is! (x)

Ádám Martin menedzsere, Papp Gábor volt a Nemzeti Sport podcastjének vendége, amelyben elárulta, a sajtóban korábban megjelent hírek igazak voltak, a Besiktas valóban érdeklődött a Paks támadója iránt, ám a törökök nem tettek konkrét ajánlatot.

A menedzser azt is megosztotta, hogy a csatár játékjoga hét számjegyű összeget ér, ami akár a kétmillió eurót is elérheti, tehát ez a paksiaknak is egy nagy lehetőség, hiszen olyan mértékű bevétel ütheti a markukat, amellyel valószínűleg nem számoltak korábban.

Papp Gábor hozzátette, Ádám Martin álma az angol másodosztály, azonban ez egyelőre biztosan nem teljesülhet be, ugyanis a brexit miatt a szigetország szövetsége olyan szabályozást vezetett be, amely egyfajta pontrendszeren alapul, s egy játékosnak 15 pontra van szüksége ahhoz, hogy ki tudjon szerződni, a magyar válogatott támadó viszont ennek csak a töredékével rendelkezik.

"A pontokat az alapján kapják a játékosok, hogy milyen erejű bajnokságból jönnek, mennyi idősek és hogy a nemzetközi kupákban, illetve válogatott meccseken mennyit játszottak" - mondta Papp a podcastben.

A cikk lejjebb folytatódik

Ne csak nézd a kedvenc csapatod, hanem fogadj is az eredményre.

A Magyarország-Anglia Nemzetek Ligája mérkőzésen a hazai győzelem 10.50, a döntetlen 4.35, a vendégsiker 1.36-szoros nyereményt hozhat. (x)