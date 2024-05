Élete meccse vár varga Ádámra?

Nézőcsúcs várható a Magyar Kupa döntőjében, ahol a fővárosi zöld-fehérek kapuját Varga Ádám fogja védeni.

Negyvenezernél is több nézőre számítanak a Paks FC FTC Magyar Kupa döntőjére a Puskásban. Ez már önmagában is szívmelengető lehet a játékosoknak, ugyanis még sohasem igényletek ennyien jegyet és az edzéseken is látható volt, hogy a csapatok jó hangulatban készülődnek a ma esti összecsapásra.

„Karrierem legfontosabb mérkőzése előtt állok – Nyilatkozta az NSO-nak Varga Ádám, aki az FTC hálóőre lesz a mai napon. – Az Üllői úton nevelkedtem, gyermekként és ifjúsági játékosként számos díjat nyertem, ám a Magyar Kupáért járó érem még hiányzik. Remélem, e téren sem lesz hiányérzetem a szerdai meccs után, bár tudom, nehéz összecsapás vár ránk, mert a Paks jól felkészült, taktikus, támadófutballt játszó csapat. Nem tudom, mikor dőlt el, hogy én védek a döntőben, jóllehet Dejan Sztankovics vezetőedző a sorozat előtt eldöntötte, hogy nekem ad lehetőséget a kupameccseken. Ettől persze még a döntő előtt másképpen is határozhatott volta. Nem tette, s örülök az edző bizalmának.”

Mint arról beszámoltunk, Papp Kristóf is nagy izgalmakkal várja a kupadöntőt. Két éve a paksiak középpályása sérülés miatt nem játszhatott, de a hangulat és az atmoszféra őt is megigézte. Minden bizonnyal nagy izgalmakra számíthatunk a Puskás Arénában és biztosak lehetünk abban is, hogy a Paks mindent megtesz a 2022-es 3-0-ás vereség „megtorlásáért”, vagy ahogy Papp Kristóf fogalmazott: „Ez a döntő, itt bármi megtörténhet.”