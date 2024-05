Papp Kristóf: Ez döntő, itt bármi megtörténhet.

Két éve sérüléssel bajlódott, ezért ki kellett hagynia az FTC elleni kupadöntőt, de idén már a pályán segítheti társait.

Papp Kristóf játékával kulcsember lehet a Ferencváros elleni Magyar Kupa döntőn, melyet ma este rendeznek a Puskás Arénában. A középpályás május 14-én ünnepelte 31. születésnapját és mindent megtesznek annak érdekében, hogy megnyerjék a kupát.

Valóban így van, hiszen már csak két összecsapás van hátra az idényből és mindkettő kulcsmérkőzés – válaszolta az NSO-nak Papp Kristóf – Előbb következik a Magyar Kupa-döntő a Fradival, aztán a Kisvárda ellen zárjuk a bajnokságot, és ha nyerünk, biztosan ezüstérmesek vagyunk! Örülünk, hogy ekkora tétje van ezeknek a találkozóknak.

Maradjunk a szerdai összecsapásnál, a 2022-es döntőben sérülés miatt esélyed sem volt a játékra, ezúttal viszont más a helyzet.

Hatalmas élmény ilyen mérkőzésre készülni, két éve is az volt, még ha számomra keserédes is. Két­ezerhuszonkettő márciusában a Mezőkövesd elleni bajnokin eltörött a külbokám, az idény hátralévő részét ki kellett hagynom, a Fradi ellen három nullára elveszített döntőt is csak a lelátóról nézhettem. Most viszont egészséges vagyok, harmincegy évesen pályafutásom egyik, ha nem a legfontosabb meccse előtt állok, először futballozhatok a Puskás Arénában, szóval, élvezem a helyzetet.

Nyíregyháza vagy Ferencváros. Melyik csapatot szeretted volna inkább ellenfélnek?

Nehéz kérdés. Előzetesen arra számítottunk, hogy a Fradi jut tovább abból a párharcból, de aztán láthattuk, volt esély arra, hogy a Nyíregyházát kapjuk. A Spartacus ellen alighanem több esélyünk lett volna, ugyanakkor a Ferencvárossal rengeteg szurkoló érkezik, meg kell becsülnie az embernek, hogy ilyen hangulatú mérkőzésen léphet pályára.

Mit gondolsz arról, hogy többen állítják: egyértelműen a bajnok Ferencváros az esélyes?

Ez döntő, itt bármi megtörténhet. A bajnokság harminchárom fordulóból áll, egy ilyen hosszú menetelés során a Fradi jó eséllyel akkor is az élen végez, ha van gyengébb időszaka, ám a kupában, egy meccsen sokszor borul a papírforma. Mi is többször tapasztaltuk, az alacsonyabb osztályban szereplő, esélytelenebbnek vélt ellenfél mennyire fel tudja szívni magát, arról nem is beszélve, hogy kisebb klub vagyunk a Ferencvárosnál. De ettől még nyerni akarunk, és meg is teszünk érte mindent!