Volt máshonnan is érdeklődés, de a frankfurtiak megharcoltak Lisztesért

Idősebb Lisztes Krisztián szerint ha a Frankfurt kifizet egy komolyabb összeget a fiáért, az jelzi, hogy komolyan számolnak vele.

Idősebb Lisztes Krisztián a kedden bejelentett átigazolás kapcsán arról beszélt, hogy a fia, a Ferencváros és az Eintracht Frankfurt számára is előnyös megegyezés született.

Mint megírtuk, Lisztes Krisztián jövő nyártól a német élvonalbeli Eintracht Frankfurt labdarúgócsapatánál folytatja pályafutását. Jelenlegi klubja, a Ferencváros kedden közölte, hogy a 18 éves támadó 2024 nyarán csatlakozik a tavaly Európa-liga-győztes együtteshez, addig az új szerb vezetőedző, Dejan Stankovic és a budapesti csapat rendelkezésére áll. A Bundesligában jelenleg tizedik Frankfurt egyszeres német bajnok, ötszörös Német Kupa-győztes, valamint kétszeres UEFA-kupa-/Európa-liga-első.

Amint azt Timmo Hardung sportigazgató a frankfurtiak honlapján bejelentette, a tinédzser szerződése 2029-ig szól.

„Nyilván benne voltam a döntési folyamatban, azt gondolom, Krisz, a Fradi és a Frankfurt szempontjából is egy nagyon jó egyezség született. Volt máshonnan is érdeklődés, de a frankfurtiakon éreztük a legjobban, hogy megharcolnak Kriszért. Úgy gondolom, az Eintracht volt a legjobb választás. Abban is egyetértettünk, hogy szüksége van még egy évre itt, ami alatt beverekedheti magát a kezdőcsapatba, és így később kint is reális esélye lehet erre” – idézte a Sportál az édesapa, a 49-szeres válogatott idősebb Lisztes Krisztián szavait, aki három időszakban (1993-1996, 2008, 2011-2012) szerepelt a Ferencvárosban, amellyel kétszeres bajnok és kupagyőztes volt, és tagja volt 1995-ös BL-csapatnak. Ő is légióskodott Németországban, megfordult a VfB Stuttgartnál, a Werder Bremennél, a Borussia Mönchengladbachnál és a Hansa Rostocknál is.

Sajtóhírek szerint a transzferdíj – amennyiben a fiatal játékos jól teljesít – a bónuszokkal együtt akár a 10 millió eurót is meghaladhatja, ekkora összegért még soha senki nem váltott klubot a magyar élvonalból. Az apa szerint azonban ez nem fogja nyomasztani a fiát.

„A két klub üzletelt, részleteket én sem tudok, de nem hiszem, hogy nyomás lenne Kriszen, eddig is jól viselte, pozitívan dolgozta fel az ilyen dolgokat, plusz motivációt jelenthet számára. Persze bérelt hely sehol nincs, de ha a Frankfurt kifizet egy komolyabb összeget, az jelzi, hogy komolyan számolnak vele, meg fogja kapni a lehetőséget a bizonyításra” – fogalmazott.

Az idősebb Lisztes arról is beszélt, hogy a Frankfurt nagyon jó irányba fejlődik, sikeresen fejleszti a játékosait. A fia ráadásul egy fantasztikus stadionban, Németország egyik legjobb szurkolótába előtt szerepelhet majd.

Az édesapa azonban hozzátette, ünneplésre nincs nagyon lehetőség, a német nyelvtanulást viszont ideje megkezdeni.

„Ha lesz egy szabad hétvége, majd lehet egy kis ünneplés, de inkább majd a szezon végén, hiszen a profi fociban nem nagyon lehet hátradőlni” – zárta szavait.