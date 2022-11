Eldőlt? Ronaldót ma három csapattal hozták szóba, kettő csak nevetett, egy viszont hivatalos ajánlatot tett érte

Fogadj 20-szoros szorzóval Neymar kaput eltaláló lövéseinek számára a Brazília-Szerbia vb találkozón, és szerezd meg a 20 ezer forintos bónuszt is! (x)

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Manchester United labdarúgócsapata közös megegyezéssel szerződést bontott Cristiano Ronaldóval. Az angol együttes keddi közleménye szerint azonnali hatállyal váltak meg az ötszörös aranylabdás portugál támadótól, aki egy múlt heti televíziós interjúban kritizálta a klubot és Erik ten Hag vezetőedzőt is. A 37 éves csatár arról beszélt: úgy érzi, "elárulták" őt a Manchester Unitednél, és az volt az érzése, hogy néhány ember nem akarta, hogy ott legyen.

- fogalmazott az ötszörös aranylabdás támadó, aki az együttest edző Ten Hagot is kritizálta mondván, nem tiszteli, mivel a holland szakember sem tiszteli őt, ráadásul szerinte szándékosan provokálta, amikor az utolsó percekben pályára akarta küldeni őt a Tottenham Hotspur elleni bajnoki mérkőzésen.

Azonban Ronaldo számára új élet kezdődik, a múltat el lehet, és el is kell felejteni. De hol folytathatja a portugál? Ennek jártunk most utána.

A vörös-kékek vezetőedzője, Vincent Kompanyt véleményét is kikérték Cristiano Ronaldo távozásáról. Az egykori Manchester City csapatkapitány szerint a kialakult helyzettel mind a csapat, mind a Manchester United csak veszített, talán egyedül Erik ten Hag erősödött meg a történtek során, így összességében mindenki jól járt a portugál távozásával.

Arra a kérdésre, hogy ha úgy adódik, lecsapnak-e az ötszörös aranylabdás támadóra, Kompany nevetve ezt válaszolta:

A nyáron Cristiano Ronaldo ügynöke, Jorge Mendes szinte fél Európát végig járta, hogy új klubot találjon ügyfelének. A sztárügynök a Chelsea új tulajdonosával, Todd Boehlyvel is egy asztalhoz ült. Az amerikai üzletember nagyon szerette volna, ha a portugált sikerült volna Nyugat-Londonba csábítani, azonban a csapat akkori vezetőedzője, Thomas Tuchel kijelentette, hogy ő bizony nem hajlandó az ötszörös aranylabdással együtt dolgozni. Az ügy pikantériája, hogy Boehly a német szakembert pár hét múlva menesztette.

Vagyis most már papíron semmi nem állhatna az amerikai milliárdos útjába, hogy nyélbe üsse az üzletet. Ráadásul Ronaldo szabadúszó, a Chelseanek fizetni sem kellene érte.

Azonban brit sajtóértesülések szerint a londoni kékek ismét visszakoztak, vélhetően a 37 éves világsztár botrányos félszezonja nem tetszett Todd Boehly számára, kockázatosnak ítélné meg a rutinos támadó leigazolását.

Elsőre akár egy amerikai, vagy ausztrál csapatra is gondolhatnánk a csapatnév alapján, de az igazság az, hogy egy angol tizennegyed (!) osztályú csapat tette meg az első hivatalos ajánlatot a Manchester Unitedtól kirakott Cristiano Ronaldóért.

We can confirm that the club has made an official approach to sign free agent Cristiano Ronaldo @Cristiano on a one year deal. Should Cristiano accept the offer, he would become AFC Crewe’s highest paid player, taking home £35 per week. pic.twitter.com/1i64sKb2W1