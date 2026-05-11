C. Kovács Attila

Eldőlt, melyik két csapat csapat búcsúzik az NB II-től

A sereghajtó Békéscsaba hazai pályán 2-1-re kikapott a Kozármislenytől a labdarúgó NB II 29., utolsó előtti fordulójában vasárnap, ezzel kiesett.

A lila-fehérek nyolc mérkőzés óta nyeretlenek, sovány vigasz számukra, hogy 428 perc után gólt szereztek. A vereséggel maradtak az utolsó helyen, és a délután 1-1-es döntetlent játszó Budafokkal együtt búcsúznak a másodosztálytól.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a két feljutó hely már korábban elkelt, a Vasas és a Budapest Honvéd három év után ismét az NB I-ben játszhatnak majd. 

NB II, 29. forduló:

Békéscsaba 1912 Előre - HR-Rent Kozármisleny 1-2 (0-1)

gól: Nagy G. (57.), illetve Vajda (25., 59.)

Budafoki MTE - BVSC-Zugló 1-1 (1-0)

gól: Kun (33.), illetve Pekár L. (88.)


