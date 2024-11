Eldőlt, kiderült melyik csapat kedvéért hagyta el az Arsenalt az Ágyúsok sportigazgatója!

Na ez nem semmi!

Ahogy arról már beszámoltunk, a Daily Mail írta meg elsőként, hogy az Arsenal sportigazgatója Edu a távozás mellett döntött, és ez köszönhető annak is, hogy a kulcspozíciók felelősségi köre átrendeződött a klubban. A portál egy meg nem nevezett forrására hivatkozva hozzáteszi: a történet annál sokkal komplikáltabb, hogy egyszerű hatalmi harchoz köthessük.

A brazil sportvezető 2019 júliusában érkezett az Arsenalhoz, ahol előbb technikai igazgatóként, majd később sportigazgatóként dolgozott.

A cikk lejjebb folytatódik

Edu ténykedése során az Ágyúsok játékos kerete merőben átalakult, hiszen olyan sztárjátékosok érkeztek, mint Declan Rice, Martin Ødegaard vagy Gabriel Jesus. A komoly erősítéseknek meg is lett az eredménye, hiszen az Arsenal a 2022/23-as és a 2023/24-es szezonban is a második helyen végezett a Premier League-ben. Az Ágyúsok felemelkedésében elvitathatlan érdeme volt Mikel Arteta vezetőedző mellett Edu Gasparnak is.

Fabrizio Romano nemrég robbantotta a bombát, miszerint Edu a Marinákisz csoporthoz igazol, így a Nottingham Forest és az Olympiacos koordinálásáért is felelős lesz. A felek már mindenben megegyeztek, Evángelosz Marinákisz pedig kulcsszerepet szán a kiváló sportvezetőnek projektjeiben, mely hamarosan további klubokkal bővülhet.