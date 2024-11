Hoppá! Távozik az Arsenal siker kovácsa!

A Daily Mail információi szerint az Arsenal sportigazgatója, Edu Gaspar távozik az észak-londoniaktól.

A lap úgy tudja, hogy a sportvezető maga döntött a távozás mellett, és ez köszönhető annak is, hogy a kulcspozíciók felelősségi köre átrendeződött a klubban. A portál egy meg nem nevezett forrására hivatkozva hozzáteszi: a történet annál sokkal komplikáltabb, hogy egyszerű hatalmi harchoz köthessük.

Az ügyben a következő huszonnégy órában újabb fejlemények várhatóak.

A hírt a mindig jól értesült Fabrizio Romano is megerősítette, hozzátéve, hogy a Nottingham Forest és az Olympiakosz tulajdonosa, Evangelosz Marinakisz mindig is szerette volna Edu Gaspart kivezni a koordinációs csapata élére.

A brazil sportvezető 2019 júliusában érkezett az Arsenalhoz, ahol előbb technikai igazgatóként, majd később sportigazgatóként dolgozott.

Edu ténykedése során az Ágyúsok játékos kerete merőben átalakult, hiszen olyan sztárjátékosok érkeztek, mint Declan Rice, Martin Ødegaard vagy Gabriel Jesus. A komoly erősítéseknek meg is lett az eredménye, hiszen az Arsenal a 2022/23-as és a 2023/24-es szezonban is a második helyen végezett a Premier League-ben. Az Ágyúsok felemelkedésében elvitathatlan érdeme volt Mikel Arteta vezetőedző mellett Edu Gasparnak is.

Forrás: Daily Mail