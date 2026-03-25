Bózsik Tamás

Eldőlt, hogy megkezdi-e egyhuzamban a 17. szezonját is az Atletico Madridban Koke

Spanyol sajtóhírek azt állítják, hogy Koke szerződése automatikusan meghosszabbodott egy évvel, köszönhetően egy különleges záradéknak.

A Mundo Deportivo arról ír, hogy a 34 éves középpályás kontraktusában szerepel egy záradék, amely bizonyos mennyiségű pályára lépés után meghosszabbítja a szerződését.

Bár az nem nyilvánvaló, hogy pontosan hány találkozón kellett szerepelni Kokénak ahhoz, hogy ez a záradék életbe lépjen, a spanyol lap azt tudni véli, hogy már túllépte ezt a számot, így a 2026-27-es idényre is marad a csapatnál. 

Továbbá azt is megjegyzi, hogy a spanyol játékos változatlanul remekül érzi magát a klubnál, amelyhez még hatéves korában igazolt, és azóta is erősíti. 

Sőt, Diego Simeone még ebben az idényben is alapemberként számol vele: már 44 mérkőzésen lépett pályára minden sorozatot figyelembe véve. Ami pedig a játékperceit illeti (2,667), csak Dávid Hancko, Jan Oblak, Giuliano Simeone, Julián Alvarez és Marcos Llorente töltött nála több időt a pályán a Matracosoknál. 

Koke a 2010-11-es szezon tavaszi felére került fel először a felnőttcsapatba, majd a következő kiírásban már kezdettől fogva számoltak vele - akárcsak az azóta eltelt további 16 idényben. 

