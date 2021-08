Elbúcsúzott klubjától a magyar válogatott középpályás

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Mint ismeretes, Nagy Ádám elhagyja az angol másodosztályú Bristol City csapatát, s Olaszországba, a Serie B-ben szereplő Pisa együtteséhez szerződik.

Az 51-szeres magyar válogatott középpályás ma közösségi oldalán búcsúzott el csapatától és annak szurkolóitól.

"Hatalmas köszönetet szeretnék mondani mindenkinek a Bristol Citynél. Megtapasztalhattam, milyen fantasztikus érzés teltház előtt játszani az Ashton Gate-en, ezt ti, Bristol City-rajongók tettétek igazán különlegessé. Ez volt életem egyik legjobb élménye. A klub tele van nagyszerű emberekkel, akik a pályán és azon kívül is azon dolgoznak, hogy a legjobbat hozzák ki a srácokból. Rengeteg tapasztalattal és elképesztő élményekkel távozom. Egy biztos, ez a klub megérdemli a Premier League-et. Biztos vagyok benne, hogy ez hamarosan valóra válik, én pedig továbbra is szurkolni fogok a csapatnak" - írta Instagram oldalán Nagy Ádám.

A klubváltással kapcsolatban a középpályás kikérte Marco Rossi véleményét is.

„Őszintén szólva, szinte az összes játékos, akinek lehetősége nyílt átigazolni valahova, kikérte a véleményem. Mindenki nagyon elkötelezett és motivált, hogy továbbra is a válogatott tagja maradhasson. Így a véleményem fontos lehet mindenkinek. Ádámnak is azt mondtam, hiszen tökéletesen ismerem őt, tudom, hogy milyen típusú futballista, amit őszintén gondolok. Jeleztem neki, nagyon fontos nekem, hogy rendszeres játéklehetőséghez jusson annak érdekében, hogy a lehető legjobb formában maradjon. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy az olasz másodosztály nem egy rossz színvonalú bajnokság, bár biztos, hogy a tempója nincs azon a szinten, mint a Championshipben. Viszont technikai és taktikai szempontból érdekesebb” – mondta a kapitány az M4 Sportnak.

