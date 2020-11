Elber szerint Lewandowski a világ legjobbja

Giovane Elber, a korábbi brazil válogatott labdarúgója szerint jelenleg a bajorok lengyel támadója, Robert Lewandowski a világ legjobb játékosa.

A 15-szörös válogatott futballista – aki 1997 és 2003 között játszott a Bayernben – a Stuttgarter Zeitung lapnak adott nyilatkozatában kiemelte: a lengyel támadóval „Messi, Ronaldo, Neymar és Mbappé sem tudta tartani a lépést”.

„A legutóbbi szezonban ő volt a világ legjobb futballistája. És a mostani idényben a helyzet semmit sem változott” – utalt Lewandowskira Elbert. Hozzátette: a 32 éves lengyel csatár nem elégedett meg azzal, amit már elért, nem ül a babérjain.

„Pontosan ez az, amit a Bayernben megtanult, hogy nem szabad hátradőlnie, ha elért egy célt. A következő idényben újra minden a nulláról indul, a régi sikerek és érdemek már nem számítanak semmit” – mondta.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world