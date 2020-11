EL: Győzött a Napoli, 50 méteres gólt lőtt a Tottenham

Az negyedik fordulójának esti mérkőzésein az , a Benfica, a Leverkusen, a és a Tottenham is pályára lépett.

Az AS Roma továbbra is veretlenül, 10 pontot gyűjtve vezeti a tabellát az A-csoport élén - ezúttal a román Clujt intézték el egy öngóllal és egy büntetővel 0-2-re.

A D-csoport rangadóján a Glasgow és a Benfica 2-2-es döntetlennel végezték és pontegyenlőséggel vezetik a kvartettet.

A Leverkusen 4-1-es vereséget mért a Beer Sheva csapatára, de a Slavia Prava Nizzában aratott győzelmével továbbra is a cseh csapat vezeti a tabellát.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world