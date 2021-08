EKL: szerb vagy svéd csapat ellen folytathatja az Újpest

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Továbbjutása esetén az Újpest a szerb Čukarički vagy a svéd Hammarby csapatával találkozik a labdarúgó Európai Konferencia Liga selejtezőjének utolsó, play-off körében.

Az előző idényben Magyar kupa-győztes csapat a harmadik forduló első felvonásán, csütörtökön a svájci Basel együttesét fogadja Budapesten.

Az európai szövetség svájci székházában tartott hétfői sorsoláson kiderült, hogy az Újpest hazai pályán kezdené a következő párharcot.

A play-off első mérkőzéseit augusztus 19-én, a visszavágókat pedig egy héttel később rendezik. A győztesek főtáblára kerülnek, a vesztesek pedig búcsúznak a sorozattól.

Európai Konferencia Liga, a 4. forduló párosítása:

nem bajnoki ág:

AEL Limassol (ciprus / Qarabağ (azeri) vs Breidablik (izlandi) / Aberdeen (skót)

Újpest (magyar) / Basel (svájc) vs Čukarički (szerb) / Hammarby (svéd)

TNS (walesi) / Viktoria Plzeň (cseh) vs CSKA-Sofia (bolgár) / Osijek (horvát)

Paços de Ferreira (portugál) / Larne (észak-ír) vs Tottenham (angol)

Stade Rennais (francia) vs Rosenborg (norvég) / Domžale (szlovén)

Laç (albán) / Anderlecht (belga) vs Vitesse (holland) / Dundalk (ír)

Vojvodina (szerb) / LASK (osztrák) vs Galatasaray (török) / St Johnstone (skót)

Kolos Kovalivka (ukrán) / Shakhter Karagandy (kazah) vs Spartak Trnava (szlovák) / Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

Bohemian (ír) / PAOK (görög) vs Hibernian (skót) / HNK Rijeka (horvát)

KuPS Kuopio (finn) / Astana (kazah) vs Union Berlin (német)

Luzern (svájci) / Feyenoord (holland) vs Elfsborg (svéd) / Velež (bosnyák)

Raków Czestochowa (lengyel) / Rubin (orosz) vs RFS (lett) / Gent (belga)

Dinamo Batumi (grúz) / Sivasspor (török) vs Lokomotiv Plovdiv (bolgár) / Copenhagen (dán)

Santa Clara (portugál) / Olimpija Ljubljana (szlovén) vs Sochi (orosz) / Partizan (szerb)

Trabzonspor (török) / Molde (norvég) vs Roma (olasz)

Śląsk Wrocław (lengyel) / Hapoel Beer-Sheva (izraeli) vs Rapid Wien (osztrák) / Anorthosis Famagusta (ciprus)

Jablonec (cseh) / Celtic (skót) vs Tobol Kostanay (kazah) / MŠK Žilina (szlovák)

