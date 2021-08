Ekl: Sima Basel-siker, kiesett az Újpest

Európa Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó: FC Basel-Újpest FC 4-0, összesítésben: 6-1

A Ferencvároson kívül az egyetlen még talpon lévő európai kupacsapatunk, az Újpest a 2-1-re elveszített odavágót követően meglepetésre készült a Basel otthonában a Konferencia-liga selejtezőjének harmadik körében.

Ennek megfelelően bátran kezdtek a lilák, a tizedik percben Pauljevics lövését kellett Lindnernek lábbal hárítania.

Az UEFA tiltása ellenére maroknyi Újpest-drukker is elutazott és be is jutott a baseli stadionba, s ha már ott voltak, a hangjukat is hallatták, több alkalommal is ismerős rigmusok hallatszódtak a St. Jakob-Parkból.

A 21. percben viszont a hazaiak szereztek vezetést, Esposito bal oldali beadására Males érkezett a legjobban, s Pajovic kapujába lőtt.

Nem sokkal később Mitrovic szabadrúgása után Croizet került nagy helyzetbe, ám csúnyán eltörte a labdát.

Az első félidő hosszabbításában Kastrati volt kissé határozatlan, Stocker leütközte őt, majd a bal sarokba lőtte a bázeliek második találatát.

Az 55. percben nagyon közel volt a szépítéshez az Újpest, Tallo kapott remek kiugratást, egy az egyben vezethette a kapusra a labdát, ám lövését Lindner tolta szögletre.

Negyedórával később jött a harmadik hazai gól, Esposito ezúttal a jobb oldalról adott be laposan és gyengén, mégis négy újpesti nézte végig, ahogy Arthur elé gurul a labda, aki könnyedén a kapuba passzolt.

A 84. percben Pajovic még megakadályozta Arthur második találatát, ám az utolsó minutumban Petretta etetett meg három vendég játékost, majd belőtte a negyediket is.

Európa Konferencia-liga, selejtező, 3. forduló, visszavágó

FC Basel-Újpest FC 4-0

gól: Males (21.), Stocker (45+2.), Arthur (70.), Petretta (90.)

összesítésben: 6-1

