Ekl-selejtező: a MOL Fehérvár meg akarja mutatni mire képes

Fontos mérkőzést játszhat ma este Németországban a MOL Fehérvár.

A MOL Fehérvár csapata szerdán elutazott Németországba, hogy csütörtök este az 1. FC Köln csapatával mérkőzzön meg az Európa-konferencialiga főtáblára kerüléséért zajló párharcának első összecsapásán.

A fehérváriak német vezetőedzője, Michael Boris izgatottan várja a mérkőzést:

"Nehéz feladat vár ránk, ugyanakkor nagyszerű, hogy német emberként Kölnben irányíthatom a csapatomat. Kétségtelen, a német közvélemény nem ismer annyira, ezért örvendetes számomra, hogy a kölniek ellen megmérethetünk. Alighanem a meccs minden percét élvezem majd. Tizenhárom éve jártam legutóbb ebben a stadionban, jó ide visszatérni. Hogy csütörtökön mi lesz, meglátjuk, nem mi vagyunk az esélyesek, de szeretnénk a legjobbat kihozni magunkból."

"A felkészülési időszakban erős csapatok ellen léptünk pályára, a Fenerbahce, az AEK Larnaca és a Galatasaray elleni tesztmeccs egyaránt a nemzetközi kupára felkészülésünket szolgálta. A Köln más dimenzió, mint az NB I-es csapatok, a versenynaptárunk pedig angolos, hiszen három hete hét közben és hétvégén is játszunk, de úgy érzem, ez elősegítette a felkészülésünket a csütörtöki mérkőzésre. Eddig három-négy-hármas felállásban futballoztunk, ám a németek különböző játékrendszereket alkalmaztak az elmúlt hetekben. Kivárjuk, mivel rukkolnak ki ellenünk, s arra reagálunk majd. Hiába távozott Anthony Modeste a Kölnből, sikerült pótolni, a csapat támadóereje nem változott. De mi is tudunk futballozni, ezt szeretnénk is megmutatni, ám ehhez fel kell pörgetnünk a játékunkat. Akkor leszek elégedett, ha a visszavágóra nyitott marad a párharc" - mondta el a szakember.

A fehérváriak megerősítették, hogy a csapat egyik legjobb góllövője, Kenan Kodro a hétvégi, kisebb sérülése ellenére elutazott a társakkal és remélhetőleg pályára is fog lépni a "kecskék" ellen.

A párharc első összecsapására a Köln otthonában kerülhet sor csütörtök este 20:30-as kezdettel. A visszavágót egy héttel később rendezik a székesfehérvári MOL Aréna Sóstóban.

